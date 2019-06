Temptation Island edizione 2019 prende forma. In queste ore è stata svelata la prima coppia ufficiale, presente nel cast della sesta edizione. Da qualche giorno a questa parte sono iniziate le riprese del reality di Canale 5, il programma dedicato all’amore verrà condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Le coppie presenti nel cast, verranno divise in due villaggi con i tentatori e le tentatrici e starà ovviamente ai diretti interessati dover resistere alle tentazioni, durante il periodo di separazione dai loro rispettivi partner. Nelle scorse ore attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del reality, è stata presentata la prima coppia in gioco: Katia e Vittorio.

Le parole dei primi concorrenti ufficiali al reality delle tentazioni

Katia e Vittorio hanno scelto di testare il loro amore per un motivo ben preciso. Nel video di presentazione, la ragazza ha ammesso di pensare in primis solo a sé stessa, poi al resto. D’altro canto, Vittorio ha confidato di voler capire quanto sia reale il sentimento che prova Katia nei suoi confronti: “Quello che io provo per lei è un po’ più di rispetto”. Katia nel corso del video non ha affatto smentito le parole del suo compagno.

Temptation Island, svelata la prima coppia del cast: Katia e Vittorio.

La bella bionda ha ammesso di prendersi tutte le sue libertà che il suo fidanzato le ha sempre concesso. A questo punto non resta che attendere la messa in onda del programma per capire come si evolverà questa relazione.

La reazione dei telespettatori

Poche ore dopo la pubblicazione del video sulla prima coppia presente nel cast, i fan del programmi hanno immediatamente espresso la propria opinione. A quanto pare i giudizi iniziali su Katia e Vittorio sembrano essere piuttosto contrastanti.

Molti utenti sono pronti a scommettere che i due usciranno dal reality separati, ma ci sembra una visione superficiale e prematura. Nel corso degli anni, infatti, abbiamo visto di tutto, anche coppie apparentemente solide che, alla fine del programma, si sono dette addio. Al contrario, altri che sembravano in crisi, ne sono usciti uniti e rinforzati.

Sabrina e Nicola: la possibile seconda coppia

Il cast di Temptation Island giorno dopo giorno sta prendendo forma.

Mentre sui vari tentatori e tentatrici al momento c’è il massimo riserbo da parte della redazione, sembra essere stata ipotizzata la seconda coppia. Alcuni rumors indicano la presenza di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due sarebbero originari di Saluzzo, un paese in provincia di Cuneo. Stando alle indiscrezioni la particolarità della coppia sarebbe legata alla differenza di età tra i due. Sabrina infatti, avrebbe vent’anni di più del suo compagno.