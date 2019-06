Torna l'appuntamento con le novità su Beautiful, la telenovella statunitense in onda tutti i giorni su Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse a giugno in America, Thomas farà una scoperta sconvolgente. Il Forrester, infatti, apprenderà, attraverso una confessione accidentale di Florence, che la figlia di Hope e Liam, data per morta sull'Isola di Catalina, in realtà è viva.

Beautiful: Hope e Liam si lasciano

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda attualmente negli Stati Uniti d'America, svelano che un nuovo personaggio scoprirà la verità sullo scambio delle culle avvenuto sull'Isola di Catalina ad opera del dottor Reese.

Nel dettaglio, Thomas verrà a sapere del grande segreto che riguarda Liam e Hope. Come saprete, la Logan deciderà di annullare le nozze con il figlio di Bill, convinta che sua figlia Beth sia morta durante il difficile parto sull'Isola di Catalina. In realtà la bambina verrà data in adozione dal dottor Reese (Wayne Brady) e con la complicità di Florence, a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in quanto desiderosa di dare una sorella a Kelly.

Inoltre, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà certa che lo Spencer debba stare insieme a Steffy per il bene della figlioletta mentre lei dovrà prendersi cura di Douglas, il figlio della sfortunata Caroline, morta per una grave malattia al cervello.

Beautiful, trame americane: Thomas scopre che la figlia di Hope e Liam è viva

Come svelato, Thomas deciderà di tornare a Los Angeles, dove approfitterà del forte legame sorto tra suo figlio e Hope per allontanarla sempre di più da Liam (Scott Clifton). Ma la nuova scoperta potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas scopre che Beth è viva

Le trame americane di Beautiful in onda ad inizio giugno in America svelano che Thomas, dopo Xander, scoprirà la verità sulla bambina partorita da Hope. Per questo motivo, il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) comincerà ad ideare una strategia per mantenere il grande segreto.

Il padre di Douglas, a questo punto, convincerà il cugino di Maya a tenere la bocca cucita. Il giovane, infatti, studierà un modo affinché la verità non venga mai a galla in quanto vuole tenere Hope (Annika Noelle) tutta per sé.

Xander e Florence vogliono svelare la verità alla Logan

Fortunatamente il comportamento di Thomas (Matthew Atkinson) non troverà l'appoggio di Florence e Xander, i quali vorrebbero che Hope sapesse la verità su sua figlia Beth.

All'inizio il cugino di Maya (Karla Mosley) avrà intenzione di fermare l'annullamento delle nozze di Logan e Liam, per poi cambiare idea solo all'ultimo momento. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su questa intricata trama.