"Il Segreto" torna con anticipazioni da non perdere. Nelle puntate italiane della soap in onda su Canale 5, Antolina è riuscita a screditare Elsa, addossandole la colpa della rovinosa dal burrone. A visitare la Ramos è stato Alvaro, un medico giovane e affascinante arrivato a Puente Viejo per sostituire temporaneamente il dottor Zabaleta. Alvaro mostrerà fin da subito un certo interesse nei confronti di Elsa che, ormai certa di non poter vivere il suo amore con Isaac, proverà a rifarsi una vita con lui.

Isaac, roso dalla gelosia, assolderà un investigatore privato per studiare i movimenti della Laguna e scoprire dei possibili retroscena nel passato del misterioso forestiero. Chi ha nascosto qualcosa però, è Elsa.

Il Segreto: Alvaro ed Elsa vicini

Le anticipazioni Il Segreto segnalano che Elsa, almeno inizialmente, non proverà molta simpatia per Alvaro. Con il passare del tempo però, i due si avvicineranno sempre di più, stringendo un forte legame.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa ha mentito sull'eredità

Durante una passeggiata in paese, il medico verrà aggredito da alcuni malviventi. Elsa chiederà al giovane medico spiegazioni. Messo con le spalle al muro, il Fernandez dirà alla bella Laguna di aver chiesto una grossa somma di denaro ad un usuraio per aiutare dei bambini malati in Portogallo.

Commossa dal nobile gesto, Elsa deciderà di aiutare Alvaro consegnandogli una somma di denaro a dir poco incredibile. Il medico resterà senza parole, non sapendo di trovarsi di fronte ad una donna tanto ricca.

Naturalmente la voce di diffonderà in tutta Puente Viejo, arrivando anche alla pettegola Dolores, che non mancherà di fare pesanti insinuazioni su Elsa, già in una difficile posizione.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa è una donna ricca

Continuando con le anticipazioni Il Segreto, Dolores vorrà sapere a tutti i costi da dove provenga il denaro che Elsa ha prestato al dottorino. La Laguna non proferirà parola, ma si sentirà braccata dalla pettegola.

Del resto, anche Alvaro chiederà spiegazioni ad Elsa, che sarà costretta ad ammettere le sue bugie.

La Laguna racconterà ad Alvaro di aver finto di aver perso l'eredità di suo padre per poter trasferirsi a casa di Antolina e spiare le sue mosse. Ebbene sì, Elsa ha mentito a tutti ed è una donna ricca. La giovane pregherà il medico di non proferire parola su quanto detto. Nel frattempo Isaac, non convinto della buona fede di Alvaro, ingaggerà un investigatore privato.

A quanto pare, il bel dottorino nasconde qualche oscuro retroscena nel suo passato, in primis la vera ragione per cui è stato costretto a chiedere dei soldi ad un usuraio. Le prossime anticipazioni Il Segreto non mancheranno di fare chiarezza a tal proposito.