Poco prima dell'ospitata di questa sera di Pamela Prati a Live, non è la D'Urso, è trapelata una notizia davvero scoppiettante. La showgirl Anna Falchi si è fatta intervistare a "Un giorno da ascoltare" ed ha rivelato delle cose molto interessanti in merito al Pamela Prati gate. L'attrice, infatti, ha detto di conoscere molto bene la vicenda. In tutti questi mesi ha avuto la possibilità di documentarsi molto bene. Proprio per questo motivo, ha spiazzato tutti dicendo: "Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo e posso dirvi che so chi c’è dietro".

Secondo quanto emerso pare che Pamela Prati sia solita inventare finti matrimoni. Una rivelazione davvero spiazzante ad un passo dall'intervista in diretta di Pamela Prati.

Anna Falchi: la Prati ci provò già 10 anni fa con un finto matrimonio

Barbara D'Urso è riuscita a strappare un'intervista a Pamela Prati nel corso della puntata di questa sera di Live, non è la DìUrso. La showgirl, infatti, avrà la possibilità di chiarire la sua posizione in merito e di spiegare che in tutta questa storia non c'entra assolutamente nulla.

Anna Falchi parla del Pamela Prati gate

La sua versione dei fatti, naturalmente, è completamente opposta rispetto a quella delle sue due ex socie, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Ad ogni modo, a gettare nuove ombre sulla questione ci ha pensato Anna Falchi, l'attrice ha detto di sapere chi c'è dietro tutta questa storia. La donna ha rivelato che Pamela Prati è assolutamente solita inventare finti matrimoni. Effettivamente, anche 10 anni fa si rese protagonista di un evento simile. Per tornare sul piccolo schermo, alcune donne dello spettacolo decidono di dare luogo a degli scoop. Questo fu fatto anche da Sandra Milo.

Pamela Prati sarebbe solita inventare questi finti matrimoni per business

Ad ogni modo, tornando al Pamela Prati gatre, Anna Falchi ha detto che questa situazione è proprio esattamente la stessa accaduta anni fa, quando la Prati inventò delle finte nozze con il suo ex storico Max Bertolani. La Falchi, inoltre, ha spiegato che la vita privata della showgirl è sempre stato un po' un mistero per lei. In ogni caso, non ci ha mai lavorato insieme. L'attrice ha anche aggiunto che, molto tempo fa, queste cose venivano inscenate da terzi, ora invece ci pensano direttamente le agenzie dei vari vip.

Insomma, secondo quanto svelato da Anna Falchi, Pamela Prati era perfettamente consapevole di tutto, pertanto, non sarebbe affatto una vittima. Come risponderà questa sera la showgirl? Insieme alle altre innumerevoli accuse, Barbara D'Urso le farà presente anche questa cosa? Non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera.