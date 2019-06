Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti addio. L'annuncio è arrivato tramite social direttamente dalla modella italo-persiana. Nonostante i due diretti interessati abbiano condiviso dei post con i loro follower, nessuno dei due ha svelato il motivo della separazione. All'ennesimo pettegolezzo infondato, il pugliese è letteralmente sbottato.

"Odio, follia, mancanza di rispetto, insensibilità, invadenza, cattiverie, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi": con queste parole l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha esordito su Instagram all'indirizzo di alcuni fan.

Secondo Francesco, in merito all'addio con Giulia si sarebbero dette troppo cose sbagliate.

I due diretti interessati fin dal primo istante sono stati subissati di domande. Proprio quest'ultime a volte si sono rese troppo esplicite e fuori luogo. L'ex tronista di Uomini e Donne attraverso un lungo post, ha invitato alcuni follower ad andarci piano con le parole.

Il tarantino è convinto che alcune persone nella mente si creano delle storie, che poi nella realtà non coincidono.

Francesco Monte senza freni su Instagram, dopo l'addio a Giulia Salemi: 'Non siamo attori'.

Inoltre, a detta di Francesco, lui e Giulia sarebbero delle persone normali: "Non siamo attori, ma persone reali." Monte ha ribadito che nonostante i vip siano esposti di più al clamore mediatico, hanno gli stessi problemi di coppia delle persone non famose.

Infine, lo sfogo di Francesco Monte ha chiamato in causa tutte quelle persone che lo hanno accusato di lavorare solo grazie al Gossip. L'ex gieffino ha riferito di non dover dimostrare niente a nessuno, visto che da circa 9 anni lavora ininterrottamente. Una delle voci riguardo la carriera professionale, vedrebbe accostare Francesco Monte nel cast di Tale e Quale Show.

Monte-Salemi: tante le ipotesi sul loro addio

In seguito al post di addio pubblicato da Giulia Salemi, le ipotesi sulla fine della relazione dei due gieffini sono state davvero tante. Tra i tanti fan c'è chi ha ipotizzato che Francesco Monte sia ancora interessato alla sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez. Altri invece, hanno pensato che il pugliese non provi più dei sentimenti nei confronti dell'influencer. Se fosse confermata la seconda ipotesi, non sarebbe la prima volta per Francesco. Infatti, avvenne la stessa identica cosa con Paola Di Benedetto. Da qui nasce lo sfogo dell'ex tronista.

Giulia Salemi: 'Non si sta giocando una partita'

Giulia Salemi in questo periodo è apparsa sui social piuttosto disperata. Nonostante questo l'italo-persiana su Instagram ha lanciato un messaggio ai suoi fan: "Non si sta giocando una partita con la tifoseria da stadio". Giulia ha invitato alcune persone a moderare il linguaggio e non pubblicare commenti pieni d'odio. Intanto, mentre Giulia si è dedicata alla palestra per tenere in forma il suo aspetto fisico, Francesco Monte è volato a Ibiza.