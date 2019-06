Le anticipazioni spagnole Il Segreto raccontano la fuga di Fe, organizzata da Mauricio. La Perez, ex domestica bistrattata da Francisca Montenegro, si troverà alle prese con un certo Faustino, un uomo ricomparso dal suo passato con l'intento di rovinarle la vita. Faustino pretende da Fe un'ingente somma di denaro in cambio della sua libertà. Il Godoy, ancora una volta, si metterà d'impegno per togliere dai guai la sua amata. La libertà di Fe ha tuttavia un prezzo altissimo.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto, Isaac indaga su Alvaro, il sedicente medico arrivato a Puente Viejo con lo scopo di curare i tanti malati ricoverati nei campi di fortuna sparsi nei terreni circostanti. La vicinanza tra la Laguna e Alvaro ha fatto infuriare il Guerrero che, tuttavia, non crede alla buona fede della new entry.

Il Segreto anticipazioni: Mauricio annuncia la morte di Fe

Stando alle anticipazioni Il Segreto, Faustino organizzerà una trappola per far cadere nella sua rete sia Fe che Mauricio.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fe e Mauricio al momento dell'addio

Peccato che le cose non vadano come previsto. Giunti sul luogo dell'incontro, il malfattore estrae un'arma e colpisce in pieno petto la povera Fe, che cade a terra quasi esanime. Dopo aver disarmato Faustino e averlo reso inoffensivo, Mauricio si precipita dalla sua amata, che fa solo in tempo a sussurrargli: ''Mauricio mio, sto morendo".

Distrutto dal dolore, il Godoy torna al paesino mesto e pensieroso. L'uomo racconta a Matias quanto successo e il ragazzo non sa come avvisare Julieta della morte di Fe. Mauricio, inconsolabile, pensa solo a come e quando organizzare i funerali della sua adorata, morta per mano di un crudele assassino.

Pubblicità

Una sorpresa dal sapore amaro a villa Montenegro

Nelle prossime puntate spagnole Il Segreto, Mauricio rientrerà alla Casona, dove si troverà di fronte Fe. A quel punto, i telespettatori capiranno che i due hanno inscenato la morte di Fe solo per liberarla dalla morsa di Faustino. Nessuno deve sapere della cosa. L'unica persona che scoprirà la verità sarà Elsa. La Laguna infatti, insospettita dallo strano atteggiamento di Alvaro, ha preteso spiegazioni.

Il medico è stato così costretto a rivelarle di aver firmato il falso certificato di morte di Fe.

Ora però, Mauricio deve affrontare una prova terribile. Fe deve sparire per davvero. Il Godoy, con la complicità di Matias e Marcela, programma nei minimi dettagli il viaggio della Perez il più lontano possibile da Puente Viejo. Faustino ha perso, ma anche Mauricio ha il cuore spezzato, consapevole di non poter più rivedere la sua amata per l'ennesimo inghippo.

Pubblicità

E' davvero finita la storia tra Mauricio e Fe? Le anticipazioni spagnole Il Segreto daranno tutte le risposte molto presto.