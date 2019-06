Si chiude un capitolo importante della soap Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Julieta e Saul, dopo essersi sposati, non riusciranno a vivere in pace il loro amore e saranno costretti a lasciare per sempre Puente Viejo. La Uriarte, purtroppo, verrà abusata dal terribile Molero nel mezzo del bosco. La giovane, distrutta dal dolore, non riuscirà a raccontare quanto è successo nemmeno al marito. La situazione diventerà più intricata del previsto e si concluderà in maniera imprevista.

Il Segreto: una gita finita male

Le anticipazioni Il Segreto raccontano che Carmelo, passeggiando tra le vie del paesino, ascolterà il perfido Molero vantarsi con gli altri scagnozzi del paese della sua ‘impresa’. Accecato dall'ira, il braccio destro di Severo cercherà l'aiuto di Don Berengario e andrà alla ricerca dell’uomo, intenzionato a vendicare l’onore di Julieta. i due arriveranno nel luogo della violenza e si troveranno davanti il Molero con suo padre.

Senza pensarci due volte, dopo aver soccorso Julieta, i due spareranno a padre e figlio, ammazzandoli sul colpo.

Carmelo e Don Berengario torneranno al paese ma non diranno a nessuno quanto successo. Se il Leal sarà soddisfatto dell'impresa compiuta, Don Berengario verrà assalito dai sensi di colpa. Il prelato, non riuscendo più a sopportare il peso del suo crimine, si confiderà con Don Anselmo, che ovviamente sarà turbato dall’inaspettata confessione.

Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario confessa il suo crimine

Dopo aver confessato il suo crimine, Don Berengario si sentirà sollevato e inizierà un percorso di penitenza. Al contrario, Don Anselmo si troverà in una situazione scomoda, in quanto non saprà se denunciare il crimine del suo collega oppure mantenere il segreto confessionale. A quel punto, il prelato attraverserà una seria crisi mistica, che lo porterà a prendere una decisione inaspettata.

Successivamente, arriverà a Puente Viejo un nuovo personaggio pronto a dare il via ad una emozionante storyline. Si tratta di Lola, una ragazza molto povera che incontrerà Prudencio e gli chiederà un prestito. Lola farà breccia nel cuore del fratello di Saul, visto che accetterà di prestarle i soldi, ammaliato per la sua bellezza.

Julieta e Saul salutano per sempre Puente Viejo

La guardia civile si metterà alla ricerca dei responsabili della morte cruenta dei Molero, non riuscendo però a cavare un ragno dal buco.

Julieta e Saul, consapevoli della reale possibilità di finire dietro le sbarre sebbene non siano i reali responsabili, inizieranno a preparare la loro fuga.

Le anticipazioni Il Segreto raccontano che Julieta avrà modo di riappacificarsi con Prudencio, salutandolo senza rancore. Dunque, addio doloroso e ricco di emozione al paesino, ma anche colmo di felicità in quanto Saul e Julieta potranno partire insieme cercare di rifarsi una nuova vita.