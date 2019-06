La soap opera Beautiful sta continuando a regalare bellissimi colpi di scena ai numerosi fan. Nel corso degli episodi che andranno in onda mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, infatti, assisteremo ad alcune vicende inaspettate. Ridge, infatti, si troverà a dover prendere una drastica decisione in merito al futuro dell'azienda. L'uomo sarà costretto a scegliere se salvare la Hipe for the future, oppure la Intimates. Una è gestita dalla figlia di Brooke, Hope, mentre l'altra da sua figlia Steffy. Quale deciderà di salvare?

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo, Brooke sarà convinta che il marito ha già preso la sua decisone, pertanto, si scaglierà contro di lui. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà nei prossimi due episodi.

Beautiful spoiler mercoledì 26 giugno: Ridge dinanzi a una drastica decisione

Nel corso della puntata di Beautiful di mercoledì 26 giugno, assisteremo ad un momento molto particolare per Ridge. L'uomo sarà molto turbato dal momento che si renderà conto di essere costretto a prendere una drastica, ma necessaria, decisione.

Pubblicità

Il potente Forrester dovrà scegliere se eliminare la collezione di Steffy oppure quella di Hope. Ridge, quindi, convocherà un'assemblea straordinaria per discutere della questione. Ad ogni modo, la decisione finale spetta solo ed unicamente a lui. Cosa deciderà di fare? Porterà avanti la linea di sua figlia, oppure, si schiererà dalla parte di sua moglie Brooke e salverà la Hope for the future? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Puntata giovedì 27 giugno: Brooke e Ridge litigheranno in modo molto animato

Intanto, però, Brooke sarà convinta che il marito ha già preso, in cuor suo, la decisione. Nel corso dell'espisodio di giovedì 27 giugno, infatti, si assisterà ad un'importante discussione. La Logan si mostrerà oviamente convinta che il marito deciderà di salvare la Intimates, a scapito di sua figlia Hope. La donna, senza dubbio, non potrà affatto permettere che tutto questo accada, proprio per questo motivo, deciderà di fare assolutamente qualcosa per cercare di risolvere la questione.

Tutta questa situazione porterà la coppia ad attraversare un momento particolarmente difficile. Riusciranno ad uscire indenni da tutta questa situazione?

Intanto, Hope e Liam si mostreranno alquanto tranquilli dopo aver appreso la splendida notizia circa lo stato di salute del bambino che la Logan porta in grembo. Katie, invece, continuerà la sua lotta contro l'ex marito allo scopo di ottenere l'affidamento esclusivo di suo figlio Will. Bill, ovviamente, non si darà affatto per vinto e lotterà fino alla fine.

Pubblicità

Per tutti i dettagli si attende la messa in onda delle puntate.