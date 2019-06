Le vicende de Il Segreto tornano ancora una volta ad emozionare i fan italiani. Negli episodi trasmessi dal 24 al 28 giugno Elsa rivelerà a Consuelo di voler abbandonare Puente Viejo mentre Fernando chiederà scusa a Maria per i suoi errori commessi in passato. Infine Prudencio starà alle calcagna di Julieta.

Il Segreto: Esperanza e Beltran intrappolati in una grotta

Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sugli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno su Canale 5 rivelano che Donna Francisca organizzerà una battuta di ricerche per ritrovare Esperanza e Beltran coinvolti in un drammatico fuoristrada con la bambinaia e l'autista.

Nel frattempo Maria crederà che i suoi bambini non siano morti come gli accompagnatori mentre Fernando e Prudencio cominceranno a setacciare la zona fino a trovare una grotta. Qui il Mesia si sporgerà troppo e finirà con il precipitare al suo interno. Julieta, invece, troverà il suo abito nuziale ridotto a brandelli e penserà di rimandare il giorno del suo sì con Saul. Dall'altro canto Consuelo cercherà di convincere la Laguna a non partire mentre il figlio di Olmo riuscirà a trovare i figli della Castaneda in fondo alla grotta.

Poi compierà uno sforzo immane per riportarli tra le braccia della disperata madre al punto di svenire poco dopo. Una volta trasportato alla Villa i medici tenteranno di salvargli la vita mentre i bambini saranno accolti nei migliori dei modi dalla bisnonna.

Prudencio segue Julieta

Marcela e Camelia saranno visitate dal dottor Zabaleta che le diagnosticherà la varicella. Il medico, a questo punto, deciderà di allestire un ospedale da campo per arginare l'epidemia nel borgo.

Allo stesso tempo Elsa rimanderà la partenza da Puente Viejo ed assumerà la gestione dell'ospedale in quanto aveva già preso la malattia infantile. Prudencio, invece, comincerà a pedinare Julieta che riceverà dei messaggi intimidatori da uno sconosciuto. La Uriarte, infatti, crederà che dietro tutto questo ci sia lo zampino dell'Ortega. Nel frattempo Antolina diventerà pazza di gelosia quando scoprirà del nuovo impiego della rivale mentre Fernando si riprenderà dallo stato di coma. Infine Raimundo gli proporrà di prendere la gestione dei conti contabili della Villa ma la consorte si opporrà con tutte le sue forze.

Fernando si scusa con Maria

Le trame de Il Segreto, in onda fino al 28 giugno, segnalano che il dottor Alvaro Fernandez collaborerà con Elsa nella gestione dell'epidemia. Però non sarà tutto rosee e fiori, in quanto il dottore accuserà la Laguna di aver provocato l'aborto della moglie di Isaac. Intanto Fernando sarà felice di vedere Maria al suo capezzale tanto da chiederle perdono del male che gli ha fatto in passato. Julieta, invece, scomparirà il giorno del suo matrimonio con i suoi amici che sospetteranno che si sia allontanata di sua spontanea volontà. Ma Saul crederà che sia stata sequestrata da qualcuno.

Il ritorno di Gonzalo

I rapporti tra Alvaro e Elsa diventeranno sempre più tesi mentre Antolina chiederà al marito di partire da Puente Viejo ma quest'ultimo inizierà ad inventarsi delle scuse. Intanto il figlio di Olmo si riprenderà brillantemente dall'incidente tanto da scoprire l'arrivo di Gonzalo alla Villa. Lontano dal borgo la Uriarte sarà rinchiusa in un capanno dove cercherà con tutte le forze di fuggire ma troverà le porte e le finestre chiuse con delle inferiate di ferro.

Infine Onesimo, Paco ed il sergente saranno entusiasti dell'arrivo della stella cometa nel paesello. Come proseguirà la storia? Le nuove anticipazioni su Il Segreto lo sveleranno.