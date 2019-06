Arrivano nuovi episodi della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole', che tiene alta l'attenzione dello spettatore. Le anticipazioni dell'episodio numero 5281, in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 lunedì 24 giugno, sottolineano che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Serena. Quest'ultima si dirà convinta della buona fede di Leonardo, arrivato nella città di Napoli per riportare la barca di Tommaso. Il ragazzo potrà approfittare della partenza di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per Londra per passare del tempo con la Cirillo. Leonardo chiederà infatti a a Serena (Miriam Candurro) di fare un giro in barca con lui ed insieme alla piccola Irene.

Serena accetta la proposta di Leonardo

Si creerà un rapporto di amicizia tra la signora Sartori e il sosia di Tommaso, al punto che ci saranno i presupposti per accettare l'invito del ragazzo. Filippo non potrà rendersi conto delle reali intenzioni di Leonardo, in quanto ha lasciato palazzo Palladini per recarsi temporaneamente a Londra. La stessa Cirillo non avrà alcun sospetto sul conto del misterioso ragazzo, tanto da programmare con lui una gita in barca.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria). Quest'ultimo sarà in procinto di cedere alle tentazioni di Anita, che lo convincerà a non presentarsi alla cena organizzata alla terrazza.

Vittorio dubbioso riguardo il rapporto con Alex

Il figlio di Guido (Germano Bellavia) sarà decisamente in crisi dopo le insistenti avance di Anita (Ludovica Bizzaglia) che finirà per approfittare della situazione e bacerà il blogger. Nella vita del giovane Del Bue tornerà quindi ad essere presenta la sua ex fidanzata.

Vittorio non sarà più sicuro dei sentimenti provati nei confronti di Alex, nonostante il trasferimento della ragazza alla terrazza. Vickybeef sarà costretto a rimettere in discussione la relazione con la sua fidanzata e a riflettere sui suoi sentimenti nei confronti della bella Anita.

Diego sicuro della relazione tra Beatrice ed Eugenio

Un'altra storyline che sarà centrale nelle prossime puntate di Un posto al sole si concentra intorno alla figura di Diego.

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) non riuscirà a dimenticare la storia con Beatrice e si convincerà che l'ex fidanzata sia legata al magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano). L'agente non avrà dubbi riguardo alla relazione tra i due, ma si tratterà di un equivoco, legato al fatto che Eugenio ha prestato la macchina all'avvocato Leone. Il Giordano junior si convincerà che è arrivato il momento di seguire il presunto amante della Lucenti.