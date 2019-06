Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla serie televisiva di origini spagnole Una Vita. Negli episodi iberici della prossima settimana i coniugi Seler continueranno ad essere i protagonisti delle trame. Purtroppo Liberto Seler finirà nuovamente in carcere con l’accusa di aver violentato Genoveva. Tutti i residenti di Acacias 38 rimarranno scioccati quando apprenderanno la notizia dell’arresto del marito di Rosina Rubio. Quest’ultima resterà ferma sulla sua posizione anche quando il consorte sarà scagionato dalle pesanti accuse.

Pubblicità

Pubblicità

Dall'altra parte Susana proverà in tutti i modi a convincerla a salvare il suo matrimonio, ma la madre di Leonor farà presente al Seler di non essere disposta a perdonare il suo tradimento e deciderà di cacciarlo dalla sua abitazione.

Liberto finisce in prigione, Felipe si scontra con Alfredo

Nelle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE da lunedì 24 a venerdì 28 giugno Rosina non sarà soddisfatta per niente di tutto ciò che sta accadendo tra lei ed il marito.

Pubblicità

La madre di Leonor crederà che il bacio tra Liberto e Genoveva potrebbe essere una trappola che quest’ultima ha preparato per lei. Successivamente Susana riuscirà finalmente a convincere la Rubio ad ascoltare ciò che ha da dirle suo nipote. Il Seler non si recherà all’incontro con la moglie perché verrà di nuovo fermato dalla polizia. Nel frattempo Bellita sarà felice nell’apprendere che presto Cinta e Rafael intraprenderanno un tour. Quest’ultimo farà rimanere senza parole la sua compagna dicendole che dovranno partire prima del previsto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Ramon deciderà di attuare il suo piano per smascherare Alfredo con l’aiuto di un giornalista. Dall’altro canto Felipe inizierà ad insegnare lo spagnolo a Marcia, senza sapere che la cameriera è una spia di Ursula. Emilio sarà in preda alla gelosia dopo aver visto Cinta e Rafael prepararsi per il loro viaggio. Gli abitanti di Acacias 38 scopriranno che Liberto è stato arrestato con l’accusa di aver violentato Genoveva. Rosina avrà la conferma che la moglie di Alfredo le ha teso una tranello. Intanto l’Alvarez Hermoso, dopo essersi recato in commissariato per visitare il Seler, avrà uno scontro con Alfredo.

Ramon mette in cattiva luce il Bryce, Rosina lascia il marito

Purtroppo il Bryce si rifiuterà di ritirare la denuncia che ha fatto nei confronti del nipote di Susana. La situazione si complicherà perché Felipe farà sapere a Rosina che un testimone sostiene di aver assistito al presunto abuso di Liberto. Mentre il Palacios Senior avrà una nuova idea per risolvere i suoi problemi finanziari, la notizia della truffa di Alfredo apparirà sui giornali.

Pubblicità

Jose si accorgerà che Cinta non vede l’ora di iniziare il tour con Rafael. Il marito di Genoveva si confronterà con Ramon dicendogli di sapere che è stato lui a far diffondere sui quotidiani le accuse contro di lui. Intanto Cinta confesserà ad Arantxa di essere davvero innamorata di Emilio che nel frattempo si rassegnerà per averla persa. La Rubio deciderà di sostenere il marito facendogli visita in prigione. Fortunatamente Liberto verrà scagionato proprio dopo aver rivisto la moglie.

Pubblicità

Cinta e Arantxa saluteranno i vicini di casa mentre Camino, dopo aver trovato un quaderno contenente delle dediche d’amore di Emilio per Cinta, lo consegnerà ad Antonito. Genoveva dirà a Felipe di sentirsi in colpa per ciò che ha fatto a Liberto. Infine Rosina, oltre ad ordinare a Liberto di lasciare la sua abitazione, gli ribadirà che non ha intenzione di perdonarlo.