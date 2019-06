Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno su Canale 5. Se Fernando salverà i figli di Maria grazie ad un salvataggio spettacolare, Elsa riceverà le critiche di Alvaro, il nuovo dottore di Puente Viejo. Infine Marcela e Camelia prederanno la varicella.

Il Segreto: l'arrivo dei figli di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse prossima settimana sui teleschermi di Canale 5, svelano che Maria vivrà attimi di disperazione, quando saranno ritrovati morti l'autista e la bambinaia, che accompagnavano Esperanza e Beltran alla Villa della Montenegro.

Fernando e Prudencio, a questo punto, cominceranno a perlustrare la zona, insieme a delle battute di ricerca. Poco dopo, il Mesia precipiterà in fondo ad un burrone nel tentativo di ritrovare i figli di Maria.

Julieta, intanto, scoprirà che il suo vestito da sposa è stato ridotto in mille pezzi, tanto da essere propensa a rimandare il giorno delle nozze con Saul. Elsa invece deciderà di abbandonare Puente Viejo, sebbene Consuelo sia del parere contrario.

Allo stesso tempo, Fernando troverà i figli di Maria imprigionati in un grotta buia e stretta. L'uomo rischierà di morire per lo sforzo di riportare in superficie i bambini, mentre questi ultimi saranno accolti da Donna Francisca come una perfetta bisnonna.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando esce dal coma

Marcela e Camelia accuseranno una febbre elevatissima per colpa dell'epidemia di varicella, tanto che il dottor Zabaleta consiglierà al sindaco la costruzione di un ospedale da campo per arginare il problema.

Intanto Elsa non saprà se accettare il denaro offerto dalla nonna di Julieta. Poco dopo, la Laguna riuscirà a farsi assumere all'ospedale per accudire i pazienti visto che aveva contratto la malattia infantile quando era una bambina. Prudencio invece comincerà a pedinare la Uriarte, mentre Antolina morirà di invidia quando scoprirà la sua rivale a lavorare nell'ospedale da campo. Alla Villa Fernando uscirà dal coma, tanto che Raimundo vorrebbe assegnargli i libri contabili della Villa, se Donna Francisca non fosse contraria.

Alvaro contro Elsa

Le trame de Il Segreto, in onda a fine giugno, svelano che a Puente Viejo giungerà il dotto Alvaro a vigilare sul nuovo ospedale da campo. Qui Fernandez accuserà la Laguna di essere un'assassina di bambini, visto che la ritiene responsabile dell'aborto di Antolina. Intanto il Mesia riaprirà gli occhi davanti ad un'entusiasta Maria. Dall'altro canto, la Montenegro chiederà perdono alla Castaneda per tutto il male che le ha fatto mentre Julieta verrà rapita proprio nel giorno del suo matrimonio. Tuttavia Saul non crederà che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà mentre i rapporti tra Elsa e Alvaro saranno sempre più tesi.

Julieta viene rapita

La furba biondina, invece, chiederà ad Isaac di rifarsi una vita lontano da Puente Viejo. Ma il Guerrero respingerà la proposta, tanto da innescare la furia della Ramos. Intanto il Mesia scoprirà che Gonzalo sta per giungere alla Villa mentre i sospetti dell'Ortega si riveleranno fondati. I telespettatori scopriranno che Julieta è stata rinchiusa in una casa abbandonata, dove sta tentando disperatamente di fuggire. Infine Onesimo, Paco e Meltiton saranno felici dell'arrivo della stella cometa a Puente Viejo.