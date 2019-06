Le puntate della soap “Il Segreto” che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, si preannunciano ricche di colpi di scena. Gli spoiler ci dicono che Antolina continuerà a portare avanti la sua lotta contro Elsa Laguna, quando il dottor Zabaleta scoprirà che è incinta di tre mesi. L’ex ancella dopo aver lasciato intendere a tutti gli abitanti di essere caduta da un dirupo per mano dell’ex fidanzata di Isaac Guerrero, troverà una soluzione orrenda per mettere fine alla sua gravidanza.

La moglie del falegname si renderà protagonista dell’ennesimo gesto estremo, visto che si colpirà la pancia fino a procurarsi una terribile emorragia. La spietata Francisca Montenegro invece, ritornerà in scena in carne ed ossa più forte di prima, dato che minaccerà di uccidere Fernando Mesia, quando lo stesso metterà in salvo Emilia e Alfonso.

Antolina perde il bambino, Eustaquio dichiara guerra a Julieta e Saul

Negli episodi in programmazione in Italia da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019, Antolina dopo essersi procurata una caduta da una collina molto alta non riuscirà ad interrompere la sua gravidanza.

Il Segreto, spoiler: Antolina abortisce, Francisca minaccia Fernando

Purtroppo Elsa ancora considerata la colpevole del furto avvenuto alla locanda dei Castaneda, verrà accusata per aver cercato di uccidere la sua ex ancella. La Laguna non essendo riuscita a dimostrare la sua innocenza, si sfogherà con Don Anselmo, ribadendogli di non aver spinto la moglie di Isaac. Nel frattempo Eustaquio Molero non appena suo figlio Lamberto gli dirà di essere stato minacciato da Saul, dichiarerà guerra aperta allo stesso e alla sua amata Julieta, dopo aver appreso che convoleranno presto a nozze.

Successivamente Elsa chiederà a Matias di dire al Guerrero che vuole incontrarlo per chiarire, invece Antolina essendo a conoscenza che la creatura che porta in grembo potrebbe avere una malformazione genetica, si darà tanti colpi al ventre con un tagliere. Nel contempo Fernando non si presenterà con il denaro richiesto per il riscatto di Emilia e Alfonso nel luogo indicato dei rapitori, perché avrà il timore di poter rischiare la vita. Maria e Raimundo faranno di tutto per convincere il Mesia a non tirarsi indietro.

Antolina invece del dottor Zabaleta che si troverà ancora fuori da Puente Viejo, verrà soccorsa dal nuovo medico Alvaro Fernandez. Intanto la Laguna dopo aver continuato a sostenere che secondo lei la moglie di Isaac non è in stato interessante, apprenderà da Marcela e Matias che la sua rivale ha avuto una pericolosa emorragia. Per le strade del quartiere iberico si aggirerà un misterioso uomo, che farà delle domande sul natale. Fernando per non mettere in pericolo Maria, deciderà di recarsi personalmente dai sequestratori di Emilia e Alfonso.

Isaac accusa Elsa, Francisca decisa ad uccidere Fernando

In seguito Francisca essendo ancora nascosta nelle segrete della sua villa, farà innervosire Raimundo e Mauricio, perché avrà intenzione di uscire allo scoperto. Il Guerrero dopo aver comunicato alla moglie di aver perso il figlio che aspettava, attribuirà la colpa della tragedia ad Elsa. Quest’ultima insinuerà a Consuelo che la sua ex ancella ci ha messo qualsiasi mezzo per riuscire ad abortire.

Il Mesia metterà fine all’esistenza dei rapitori dei genitori di Maria: quest’ultima quando riabbraccerà la madre si accorgerà che è in dolce attesa. Proprio quando Emilia e Alfonso saranno intenti ad abbandonare finalmente il luogo in cui erano tenuti in ostaggio, apparirà davanti a loro Francisca. Quest’ultima punterà un'arma contro Fernando con l’intenzione di ucciderlo, per essersi alleato con il suo defunto cugino Fulgencio. Il Mesia non la prenderà affatto bene quando capirà che la morte della Montenegro era una messinscena. Fortunatamente la darklady non si macchierà le mani di sangue, grazie all’intervento del marito. Emilia e Alfonso essendo ancora ricercati per aver ucciso il generale Perez De Ayala, saranno costretti a rifugiarsi di nuovo a Parigi. Il Mesia oltre a chiedersi come mai Gonzalo gli ha fatto credere che Francisca era morta per mano sua, si sentirà deluso da Maria. Infine Isaac si scaglierà ancora una volta contro Elsa, invece Emilia e Alfonso prima di abbandonare Puente Viejo vorranno salutare Matias, Marcela, e la nipote Camelia.