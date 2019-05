I protagonisti della fortunata serie televisiva “Il Segreto” negli episodi spagnoli faranno i conti con un nuovo lutto. La diabolica Francisca Montenegro tornerà all’attacco, dopo aver avuto la certezza di chi si nasconde dietro il brutale omicidio di Maria Elena. La dark lady sempre più disperata nel sapere che la sua figlioccia Maria Castaneda è incapace di camminare per le ferite riportare durante il tragico matrimonio di Fernando Mesia, farà portare al termine il suo piano con la complicità del suo fedele capomastro Mauricio.

Pubblicità

Pubblicità

Gli spoiler rivelano che la moglie di Raimundo Ulloa invece di far uccidere Severo Santacruz, causerà un terribile incidente stradale ad Irene Campuzano e Adela. Le due donne dopo essere finite fuori strada con la loro vettura, perderanno i sensi a causa del forte impatto. Mentre la giornalista riaprirà gli occhi, Carmelo Leal rimarrà di nuovo vedovo, perché la sua amata morirà sul colpo.

Antolina si finge gioiosa per il riuscito intervento di Elsa, Francisca ospita Irene e Adela

Nei capitoli iberici, Maria ha iniziato a rendersi conto della tragedia che si è verificata durante le nozze di Fernando Mesia, dopo aver ripreso conoscenza.

Il Segreto, trame Spagna: Irene e Adela hanno un incidente stradale per colpa di Francisca

A quel punto Francisca ha incoraggiato la sua figlioccia facendole vedere Esperanza e Beltran. La Montenegro è stata sempre più sicura che il colpevole dell’attentato che ha stravolto la vita del figlio del defunto Olmo, e della sua figlioccia sia Severo. Purtroppo la Castaneda è caduta in depressione quando ha appreso la sua diagnosi. Con il cuore spezzato Francisca ha confessato a Maria che il dottor Zabaleta le ha fatto sapere che non potrà più stare in piedi.

Pubblicità

La reazione della figlia di Emilia e Alfonso è stata molto negativa, visto che ha messo al corrente i suoi familiari compreso il fratello adottivo Matias, del suo desiderio di porre fine alla sua vita. Le trame delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva “Antena 3” fino a venerdì 7 giugno, annunciano che mentre Antolina fingerà di essere felice del riuscito intervento al cuore di Elsa, la Montenegro diventerà gentile nei confronti di Adela e Irene ospitandole alla sua villa, per portare al termine la sua atroce vendetta.

Il decesso della moglie del Leal, Fernando sospetta della Montenegro

La vita della giornalista e della moglie di Carmelo verrà messa in serio pericolo, perché saliranno in un automobile precedentemente danneggiata per ordine della Montenegro. Alla madre di Ulpiano toccherà un tragico destino, visto che esalerà l’ultimo respiro all’istante dopo aver avuto un incidente stradale con la sua migliore amica. A dare la notizia della morte dell’insegnante, saranno il sergente Meliton e Consuelo.

Pubblicità

Nel frattempo la Laguna pur essendo sopravvissuta, dovrà continuare a stare a riposo su richiesta del dottor Zabaleta. Fernando avrà il sospetto che nel decesso della moglie di Carmelo ci sia lo zampino di Francisca. E’ bene sottolineare, che i fan italiani potranno vedere queste scene soltanto in seguito, a causa della differenza di trasmissione nostrana e iberica.