Ieri, lunedì 3 giugno, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 16. Il primo eliminato della serata è stato Kiko Nalli, che ha dovuto abbandonare la Casa perdendo la possibilità di raggiungere la finale. Nonostante ciò, l'hairstylist romano ha fatto un bel percorso e ha incontrato quella che sembra essere la sua anima gemella, Ambra Lombardo. Il percorso di Kikò si è concluso ed egli è stato invitato in studio per vedere i momenti più belli della sua avventura e per avere un confronto con gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. In particolare, quest'ultimo ha fatto alcune puntualizzazioni sul quarantottenne.

Il confronto tra Kikò e Cristiano Malgioglio

"Mi sembra che una volta che è uscita Ambra, tu ti sia un po' ammosciato, è così...", ha commentato Cristiano Malgioglio a Kikò Nalli. Quest'ultimo ha risposto dichiarando: "Sì, la cosa mi ha scosso, ma ho provato a continuare perché sono un uomo combattivo. Comunque mi sa che io non ti vado molto a genio, infatti quando entravo in confessionale non mi calcolavi...". L'opinionista, però, ha subito ribattuto: "Ma no, non è vero, Michael ci saluta sempre ed è educatissimo ed è per questo che gli rispondo.

Kikò Nalli eliminato alla semifinale del Grande Fratello 16

Se tu mi avessi detto Cristiano ti amo, io ti avrei risposto volentieri". Al termine del confronto tra Kikò e gli opinionisti, l'hairstylist ha potuto riabbracciare il fratello Gennaro.

Incontro speciale tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo

Nel corso della semifinale del Grande Fratello 16, Kikò Nalli ha ricevuto un bellissimo messaggio molto commovente da parte del figlio Mattias. A quanto pare, Mattias avrebbe accettato la storia d'amore tra suo padre e la professoressa Ambra Lombardo.

Poi, Kikò si è recato in giardino dove Ambra lo ha atteso emozionata seduta ad un tavolo apparecchiato per una romanitica cena a lume di candela. Durante il freeze, l'hairstylist romano si è inginocchiato come un uomo d'altri tempi e ha baciato appassionatamente la bella siciliana. "Nelle ultime settimane che abbiamo passato insieme avrai capito che sono una donna matura che comprende tutte le grandi difficoltà di questa storia", ha dichiarato Ambra dinanzi al volto emozionato di Kikò.

I due si sono stretti in un lungo e tenero abbraccio sotto gli applausi e l'ovazione del pubblico in studio. In seguito, Kikò è stato richiamato dalla conduttrice Barbara D'Urso per lasciare il giardino e raggiungere gli altri inquilini nel salone. Insomma, l'incontro tra i due ha emozionato sia il pubblico in studio che i telespettatori e potrebbe dare inizio ad una importante storia d'amore. Riusciranno Kikò ed Ambra a far tacere le malelingue?

Non ci resta che scoprirlo prossimamente.