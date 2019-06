Nuovo appuntamento con la serie televisiva Una vita che oggi, sabato 1° giugno 2019, ha subito una variazione di messa in onda insieme alla soap Il Segreto. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere la prossima settimana si verificherà un colpo di scena vedrà protagonista Samuel Alday. Quest’ultimo, pentito per tutte le malefatte commesse, permetterà a Blanca Dicenta e Diego di fuggire,dopo essere riuscito a distrarre la perfida matrigna Ursula.

La carrozza della primogenita di quest’ultima e del cognato durante il viaggio verrà attaccata da un gruppo di malviventi. Durante lo scontro il fratello di Samuel verrà gettato in un burrone mentre Blanca, dopo aver fatto perdere le sue tracce agli aggressori, entrerà in travaglio in un campo desolato.

Ursula tenta di anticipare il parto della figlia, Samuel uccide il padre

Le avventure degli abitanti di Acacias 38 terranno compagnia ai telespettatori anche dal 3 all’8 giugno.

Una Vita, spoiler: Diego gettato in un burrone, Blanca partorisce nel bosco da sola

Gli spoiler ci dicono che i lavoratori del giacimento d’oro gestito da Ramon e Rosina metteranno a soqquadro l’intero quartiere con le loro proteste. Nel bel mezzo della rivolta, Liberto si lascerà baciare da Flora venendo subito rimproverato dalla zia Susana. Intanto Leonor, pur avendo appreso che i nuovi proprietari de La Deliciosa in realtà sono fratello e sorella, farà un passo indietro con Inigo per aver ricordato il suo defunto marito Pablo.

Successivamente Samuel, stanco dei continui rifiuti della moglie (Blanca), farà sapere al commissario Mendez dove si è rifugiato suo fratello Diego. Intanto Ursula darà alla figlia un medicinale a base di mandragora con l’obiettivo di anticipare il parto. Il colonnello Arturo smaschererà il generale Zavala durante una riunione organizzata dallo stesso rivelando a tutti i membri del circolo dei patrioti che vuole attentare alla vita del futuro monarca.

Proprio nel momento in cui il Valverde Senior rischierà di essere ucciso dal marito di Silvia, ci sarà l’inaspettato intervento del tenente Tamayo. Jaime farà perdere il senno della ragione a Samuel dopo averlo invitato ad ammettere le sue colpe alla polizia. Quest’ultimo completamente accecato dalla rabbia metterà fine all’esistenza del padre. Dall'altra parte Casilda, pur avendo sofferto molto per la perdita del marito Martin, deciderà di riprendere in mano la sua vita.

Diego aggredito da dei malviventi, Blanca diventa mamma in un campo abbandonato

Blanca e Diego riceveranno finalmente il consenso di Samuel per poter abbandonare il paese spagnolo. Nel frattempo Rosina si troverà in prigione per aver aggredito Flora. Alcuni briganti impediranno alla primogenita di Ursula e al fratello di Samuel di fuggire e, durante la colluttazione, Diego verrà scaraventato giù da un dirupo mentre Blanca partorirà da sola nel bosco.

Prima di perdere i sensi la Dicenta junior si accorgerà di aver messo al mondo un maschietto. Nel contempo Ursula andrà su tutte le furie con Samuel dopo aver appreso che ha permesso alla moglie di rifarsi una nuova vita con Diego. Liberto si sentirà in colpa per aver ceduto alle avance di Flora e non saprà come affrontare le malelingue degli abitanti. Intanto Inigo non riuscirà a capire come mai Leonor si è allontanata da lui. Ancora furiosa per il tradimento subito, Rosina si rifiuterà di incontrare il marito. In seguito la giovane Hildago accetterà di lasciare Acacias 38 con Inigo mentre Fabiana e Lolita aiuteranno Servante a diventare un vigilante notturno. La Rubio, dopo aver appreso che Flora ha intenzione di avvicinarsi nuovamente a suo marito, verrà scagionata. Il marito di Pacencia pur avendo superato il test annuncerà ai vicini di aver deciso di continuare a fare il portinaio. Silvia scomparirà nel nulla dopo che il suo superiore, Carvajal, le riferirà che non potrà avere mai un futuro al fianco di Arturo per via delle sue continue missioni. Flora perderà i sensi durante la festa a La Deliciosa per l’imminente partenza di suo fratello e Leonor dopo essersi trovata faccia a faccia con il vero Cervera. Per finire il detective Riera dichiarerà il suo amore alla domestica Carmen ma la donna lo respingerà per paura di essere scoperta dalla padrona (Ursula).