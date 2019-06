Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato “Il Segreto” si tornerà a parlare nuovamente di Gonzalo Castro. Come ben sanno i telespettatori il figlio dei defunti Pepa e Tristan, dopo aver rimesso piede a Puente Viejo con l’intento di farla pagare a Fernando Mesia, è tornato a vivere a Cuba da solo. L'ex sacerdote ha abbandonato la moglie Maria Castaneda, dandosi alla fuga senza avvisarla dopo aver ricevuto un’ingente somma di denaro dal rivale.

Le anticipazioni rivelano che il nipote di Raimundo Ulloa dopo aver lasciato per l’ennesima volta la cittadina spagnola, dimostrerà alla sua dolce metà di non averla dimenticata tramite una missiva. Purtroppo la figlia di Emilia e Alfonso precisamente nel capitolo numero 2.013, dopo aver letto le parole scritte dal marito, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Esperanza e il cugino sopravvivono ad un incidente, l'avvertimento di Gonzalo

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che dopo la liberazione di Emilia e Alfonso che verranno messi in salvo da Fernando, ci sarà un terribile avvenimento.

Il Segreto, spoiler: Maria disperata dopo aver ricevuto una lettera da Gonzalo

Esperanza e Beltran rischieranno di perdere la vita a causa di un incidente stradale, avuto mentre saranno diretti a ricongiungersi con Maria Castaneda a Puente Viejo. Fortunatamente il Mesia eviterà il peggio per la seconda volta, riuscendo a far uscire i bambini dalla grotta in cui erano rimasti incastrati durante la sciagura, in cui moriranno l’autista e la tata che si trovavano con loro. Ad un certo punto ci sarà un colpo di scena, visto che Gonzalo si presenterà alla casona di Francisca per accertarsi sulle condizioni di salute della figlia e del nipote, dopo aver appreso che erano ad un passo dalla morte, non rispettando il patto sancito con Fernando, poiché gli aveva promesso che non si sarebbe fatto più vivo.

Prima di lasciare la cittadina iberica, il Castro darà l’ultimo saluto a Maria, senza farle sapere che il Mesia gli ha consegnato due milioni di pesetas per farlo allontanare da lei. L’ex sacerdote dopo aver detto alla moglie che l’amore che prova per lei non finirà mai, si recherà in una meta sconosciuta, lasciando Esperanza e Beltran sotto la custodia di Fernando, a cui farà presente di aspettarsi il suo ritorno se dovesse venire a sapere che ha fatto del male ai suoi cari.

Il Mesia e Francisca contro Roberto, Maria ancora innamorata del marito

Il Mesia dopo essersi liberato di Gonzalo, perderà la speranza di riuscire a tornare tra le braccia di Maria, a causa dell’arrivo alla casona del cubano Roberto Sanchez. Quest’ultimo scatenerà subito la gelosia di Fernando, dimostrandogli di essere molto complice con la Castaneda. Il figlio del defunto Olmo stufo della presenza del new entry, si alleerà con Francisca per metterlo fuori gioco.

Successivamente arriverà un inaspettato pacco nella proprietà della Montenegro per Esperanza e Beltran. Insieme ai regali dei bambini, Maria troverà una lettera scritta dal marito Gonzalo. Quest’ultimo farà entrare in crisi la consorte, perché dopo averle ribadito di non aver smesso di amarla, le dirà che purtroppo non potranno tornare ad essere la coppia di prima. La Castaneda troverà conforto con Roberto che qualche giorno prima l’aveva invitata a rifarsi una vita con lui: in tale circostanza, Maria dirà al forestiero di essere ancora innamorata del padre di sua figlia.

Intanto Fernando e Francisca continueranno a tramare alle spalle della madre di Esperanza, per riuscire a sbarazzarsi del cubano.