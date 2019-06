Ida Platano è una delle dame del trono over di Uomini e donne più discusse e amate dell'ultimo periodo. La donna ha avuto una storia con Riccardo Guarnieri, con il quale ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island andata in onda. Tra i due però, la relazione non è andata per il verso giusto: usciti insieme dal programma delle tentazioni, dopo diversi disguidi, la storia è terminata per volere del cavaliere. Riccardo, dopo aver intrapreso diversi flirt, ha fatto richiamare Ida a U&D per provare nuovamente, ma i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e sistemare i loro problemi.

In un'intervista a Uomini e Donne magazine, la donna ha rivelato di aver avuto bisogno di un'aiuto psicologico per superare questi momenti difficili per lei.

La rivelazione di Ida Platano a U&D magazine

La storia d'amore tra Ida e Riccardo sembra definitivamente essere terminata. Nonostante Guarnieri l'abbia richiamata all'interno del programma televisivo, quest'ultimo pare non aver fatto nulla nel concreto per riconquistarla e avvicinarla. A detta della dama è stato anzi molto assente nei suoi riguardi.

U&D, Ida Platano rivela: 'Non c'ero con la testa, mi sono fatta aiutare psicologicamente'

La donna ha così deciso di mettere un punto a questa relazione e di voltare pagina.

Nel corso di un'intervista, Ida ha rivelato che in questi ultimi mesi non era in lei e che ha dovuto chiedere aiuto ad un psicologo. Secondo quanto da lei raccontato, sarebbe finita anche col mettere da parte suo figlio Samuele proprio per Riccardo. La donna ha confessato che questa delusione d'amore subita con Riccardo l'ha profondamente modificata dentro e che spera di essere in grado di portare ancora felicità al proprio bambino.

Uomini e Donne, Ida profondamente diversa dopo la delusione

Ida si è sempre mostrata sentimentalmente molto presa da Guarnieri. Dopo la rottura, la donna ha voluto lasciare il programma della De Filippi perchè non sopportava di vedere il cavaliere alle prese con la conoscenza di altre donne. La Platano ci ha tenuto a sottolineare nell'intervista come il suo carattere solare e dolce sia venuto a mancare in questi mesi trascorsi.

La donna sembra dunque essere pianamente convinta della fine della sua storia con Riccardo.

Nelle ultime puntate di questa edizione della trasmissione, Ida è sembrata sempre più stanca di questa situazione. La dama potrebbe dunque decidere di darsi un'altra occasione e ritornare a settembre nel trono over di Uomini e Donne, per cercare di trovare nuovamente l'amore. La nuova stagione del day time potrebbe magari magari portarla a conoscere l'uomo che fa per lei. Anche Guarnieri potrebbe nuovamente tornare a presenziare nel corso della prossima stagione.