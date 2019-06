Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla nuova soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset da neanche una settimana. Nei prossimi episodi, purtroppo i telespettatori italiani avranno modo di conoscere la vera natura di due personaggi senza scrupoli. Si tratta di Demet Kaya (Alara Bozbey) e del marito Hakan Onder (Necip Memili), che per riuscire a mettere le mani sulla società di Ferit Aslan (Can Yaman) saranno disposti a tutto.

I due perfidi coniugi inizieranno ad entrare in conflitto con il datore di lavoro di Nazli, a seguito del decesso di Zeynep e Demir morti a causa di un incidente in auto. Gli Onder impediranno a Ferit di prendersi carico di tutte le necessità del nipote Bulut, servendosi dell’aiuto della ribelle Asuman. Quest’ultima approfitterà di un momento di distrazione di Ferit, per fare una foto ad un documento scritto da Demir in favore di Demet. Grazie alla sorella di Nazli, Bulut verrà affidato ma in modo temporaneo agli zii Demet e Hakan.

Bitter Sweet, al 21 giugno: Asuman aiuta Demet e Hakan ad ottenere la custodia di Bulut

Deniz si dichiara a Nazli, il sospetto dell’Aslan e di Engin

Nelle puntate che terranno compagnia al pubblico dal 17 al 21 giugno 2019 sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45, dopo la morte di Demir e Zeynep, i parenti di Bulut lotteranno per ottenere la sua custodia legale del bambino rimasto orfano. Nel frattempo Nazli supporterà il nipote di Ferit, facendogli visita in ospedale parecchie volte. Successivamente Deniz dichiarerà i suoi sentimenti alla Piran.

Ferit si preoccuperà per il futuro di Bulut, dopo aver saputo che Hakan e Demet hanno richiesto l’affidamento del bambino in tribunale. L’Aslan condividerà i suoi timori con un avvocato, ma anche con Engin, e Nazli che tornerà su sua richiesta a lavorare per lui, ma per badare alle esigenze di Bulut. Nel frattempo Fatosh e Tarik approfondiranno la loro conoscenza pranzando insieme. Nazli dopo aver tentato di portare Bulut di nascosto al cinema, riceverà una chiamata spiazzante.

L’aspirante cuoca apprenderà che sua sorella Asuman è stata colta in flagrante mentre rubava in un negozio di vestiti. Nel contempo Demet cercherà di conquistarsi l’affetto del nipote Bulut, regalandogli un boomerang. L’Aslan ed Engin crederanno che Hakan e la moglie siano interessati al bambino per una questione economica.

Asuman consegna delle foto a Demet e Hakan, Ferit deciso a riprendersi il nipote

Asuman, dopo aver fotografato un documento importante alla villa di Ferit su ordine di Demet e Hakan, trascorrerà una serata a casa di Deniz insieme a Fatosh.

L’Aslan intratterrà Nazli con il nipote, per consentire a Tarik di intrufolarsi nell’abitazione dell’ambiziosa cuoca. Demet e Hakan grazie alle foto scattate da Asuman, riusciranno ad ottenere l’affidamento provvisorio di Bulut. Tarik rimarrà sorpreso quando verrà a conoscenza che Fatosh e Nazli condividono lo stesso appartamento. Ferit sarà deciso a riprendersi il nipote a tutti i costi, e per riuscire nel suo intento vorrà scoprire come hanno fatto i suoi parenti ad appropriarsi di una copia del documento redatto da Demir prima della sua morte, visto che lo possiede soltanto da lui.

Intanto Bulut non sarà affatto felice di vivere con gli zii Demet e Hakan. Fortunatamente a risollevare l’umore del bambino ci penserà Nazli, che andrà a trovarlo anche nella sua nuova casa. Demet e Hakan approfitteranno della situazione, per proporre alla cuoca di Ferit di lavorare per loro. La Piran, dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, si rifiuterà di prestare servizio agli zii di Bulut, per aver appreso qualcosa di scioccante.