Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse in Spagna dall'1 al 5 luglio. Se Antolina Ramos perderà la vita durante uno scontro con Isaac, Lola troverà lavoro alla locanda di Matias e Marcela Castaneda, nonostante il parere contrario di Prudencio.

Il Segreto: Antolina ruba all'emporio

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole da lunedì 1 a venerdì 5 luglio in Spagna, rivelano che Meliton comunicherà che un'arma da fuoco è sparita dal municipio, tanto che i sospetti ricadranno subito su Antolina.

Più tardi, Dolores sorprenderà la Ramos a rubare del cibo all'emporio. Intanto in paese crescerà la paura di una vendetta da parte della furba biondina. Alla fine, Isaac, riceverà una lettera dall'ex moglie, la quale gli chiederà appuntamento vicino ad un precipizio. Matias, invece, penserà che dietro la rottura tra Prudencio e Lola ci sia lo zampino di Donna Francisca. Ma ecco che la giovane comparirà all'improvviso all'enoteca, dove l'Ortega la inviterà ad uscire per sempre dalla sua vita.

In comune, Irene rivelerà che il responsabile dell'incidente è il sindaco di Belmonte, tanto che Raimundo porgerà le scuse a Fernando. A tal proposito, il Mesia si dichiarerà disposto a voler aiutare Carmelo e Severo a rintracciare il vero colpevole della morte della povera Adela. Poco dopo, i telespettatori apprenderanno che le intenzioni dell'uomo sono tutt'altro che buone. Infatti pianificherà la distruzione di Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela vuole assumere Lola

Matias proverà a convincere Isaac a non recarsi all'incontro con Antolina, in quanto si tratta sicuramente di una trappola.

Ma il Guerrero riterrà che sia più saggio consegnarle i soldi per poi sperare che sparisca per sempre da Puente Viejo. Intanto Marcela deciderà di assumere Lola come cameriera della locanda, se lei non lo rifiutasse. A casa Santacruz, Severo e Carmelo confideranno ad Irene che Fernando ha proposto di aiutarli per vendicare la morte di Adela. A L'Havana, Maria pressata dalle richieste dell'infermiera di Vilches, deciderà di smettere con gli esercizi.

A tal proposito, Raimundo esprimerà preoccupazione per le condizioni della nipote e per l'estremo rigore dell'infermiera. Infine un personaggio misterioso troverà la lettera del figlio di Olmo, tanto da decidere di telefonare a Cuba.

La morte della Ramos

Gli spoiler de Il Segreto, in onda la prossima settimana su Antena 3, rivelano che Antolina precipiterà in fondo ad un burrone dopo aver tentato di uccidere Isaac. Poco dopo, Matias ed il Guerrero scorgeranno il corpo della Ramos su una sporgenza.

Il falegname, a questo punto, scenderà lungo la scogliera per sincerarsi delle sue condizioni. Qui la furba biondina tenterà di uccidere nuovamente il marito, se il piano non fallisse. A Puente Viejo, Elsa sarà sempre più preoccupata per l'assenza del fidanzato, tanto da credere che gli sia successo qualcosa di grave. Lola, invece, temerà la reazione dell'Ortega quando la vedrà servire ai tavoli della locanda.

L'infermiera Dori Vilches si licenzia

Il Castaneda confesserà ad Elsa e Marcela quello che è successo nel burrone tra Isaac e Antolina.

Carmelo, a questo punto, ordinerà a Cifuentes di recuperare il corpo della Ramos mentre le condizioni di salute di Elsa peggioreranno. A Cuba, l'infermiera Vilches si licenzierà in quanto non sopporta il comportamento lamentoso della madre di Esperanza, tanto che Fernando tenterà di impedirglielo. La Castaneda, a questo punto, toccata dalle parole del Mesia si recherà alla stazione per chiedere all'infermiera di rimanere. Alla locanda, Lola proverà a chiarire con l'Ortega, che purtroppo non vorrà sentire ragioni. Anzi, l'uomo accuserà Matias e Marcela di stare dalla parte della Montenegro. Poco dopo, l'uomo confesserà a Don Berengario di sentire la mancanza della nuova fiamma.

La salute di Elsa peggiora

Intanto Isaac si arrabbierà con Elsa per non averlo avvertito per il suo peggioramento, tanto da chiedere al dottor Zabaleta di sottoporla a delle indagini approfondite. Il Castaneda, invece, consiglierà a Prudencio di scoprire i motivi che hanno spinto Lola ad accettare il ricatto della Montenegro. A L'Havana, il Mesia apparirà molto teso quando apprenderà che il sindaco di Belmonte è stato messo sotto sorveglianza da parte di Donna Francisca. Più tardi, il figlio di Olmo proporrà a Carmelo di allearsi per vendicarsi della morte di Adela nei confronti di Esteban Fraile. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.