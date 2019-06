Dopo gli exploit social di Deianira Marzano e Amedeo Venza, un altro volto noto si è esposto su Instagram per attaccare Manuel Galiano. Giada Giovanelli, che con il ragazzo ha condiviso l'esperienza di Temptation Island l'anno scorso, ha usato parole molto dure per descriverlo e si è detta certa del tradimento che si dice abbia inflitto a Giulia Cavaglià.

Anche Giada contro Manuel sui social

Sembra essere diventato un tiro al bersaglio quello che in molti stanno facendo di recente sul web: da quando ha iniziato a circolare la notizia del tradimento che Manuel avrebbe fatto a Giulia, in tantissimi stanno sparando a zero su di lui e sul suo comportamento discutibile.

L'ultima in ordine di tempo ad essersi scagliata verbalmente contro Galiano, è Giada Giovanelli, nota al pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Nip (nella quale il fidanzato della Cavaglià ricopriva il ruolo di tentatore).

"Sapete che solitamente non mi metto in mezzo a queste cose, ma una cosa voglio dirla dopo quello che ho saputo", ha esordito la romana nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in questi minuti.

"Manuel ha tradito Giulia. Io non sono mai andata d'accordo con lui a Temptation e stavo anche per litigarci pesantemente. È una persona arrogante e pensa di sapere tutto lui", ha aggiunto la compagna di Francesco Branco su Instagram. "Pensa di fare l'uomo, ma è un bambino. Secondo me, non rispetta nemmeno le donne e si è visto".

Giada ha aggiunto che l'ex corteggiatore di Uomini e donne a suo parere è una persona povera dentro ed ha preso in giro tutti mostrandosi in tv per quello che non è.

In merito ai baci che Manuel si sarebbe scambiato con una certa Erika a Ibiza, la Giovanelli ha sentenziato: "Lui è normale che smentisca, ma io ho la certezza'.

Le prime parole di Giulia sul presunto tradimento

Prima che Giada di Temptation Island sparasse a zero contro Manuel sui social network, a commentare la notizia di cui tutti parlano in questi giorni è stata la protagonista indiretta del tutto: Giulia Cavaglià. In un paio di Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la torinese ha spiegato di essere sparita dal web perché aveva bisogno di capire cosa stesse succedendo.

Nonostante non creda a tutto quello che è stato detto sulla serata al Pacha del fidanzato, l'ex tronista non ha nascosto i tanti dubbi che ha. "Alcune cose non mi sono chiare, per questo voglio capire. Io sto bene e non mi strapperò di certo i capelli per un uomo", ha fatto sapere la ragazza alcune ore fa senza nominare mai né Manuel né il tradimento che si dice abbia subito dal compagno che era in vacanza a Ibiza con gli amici.