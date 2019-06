Clamoroso colpo di scena accadrà nelle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse ad inizio luglio in Spagna. Antolina, infatti, potrebbe perdere la vita precipitando nel baratro nel tentativo di assassinare suo marito Isaac.

Il Segreto: Elsa viene operata

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole, in onda a fine giugno-inizio luglio in Spagna, annunciano la probabile morte di Antolina. Tutto comincerà quando la Ramos deciderà di tornare a Puente Viejo per dare ad Elsa i soldi necessari per l'intervento al cuore di cui necessita.

Poco dopo, la Laguna entrerà in ospedale per sottoporsi ad un rischioso intervento chirurgico. In questa occasione, la donna stringerà forte Isaac prima di entrare in sala operatoria in quanto ha paura di non risvegliarsi più. Fortunatamente la figlia di Amancio supererà brillantemente l'intervento, tanto che Matias e Marcela insieme al falegname potranno tirare un sospiro di sollievo.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina smascherata dalla Laguna

Pochi giorni dopo, il chirurgo permetterà ad Elsa di tornare a casa, sebbene le imponga una vita più salubre.

Di conseguenza, Antolina chiederà ad Isaac di poter aiutare la sua ex padrona nei lavori domestici. Una proposta che farà alzare qualche antenna a Marcela e Consuelo, in quanto sospettano che ci sia un doppio fine, mentre la furba biondina rientrerà a far parte dell'esistenza dell'ex marito.

Un giorno, approfittando di un lavoro lontano del Guerrero, la Ramos dirà alla Laguna di averle provocato una serie di guai. Infatti aveva funestato il giorno delle nozze con la complicità del diabolico Jesus ed aveva convinto il dottor Alvaro a truffarla.

Inoltre aveva posto fine alla vita di suo padre Don Amancio, soffocandolo con un cuscino. Peccato che la confessione venga udita dal sergente Cifuentes e dall'ex marito, appostati in una stanza vicina. Infine Antolina riuscirà un'altra volta a farla franca, tanto da darsi alla fuga prima di essere arrestata, mentre Isaac temerà per l'incolumità della sua amata, tanto da proporle di trasferirsi alla locanda dei loro amici.

La Ramos muore nel tentativo di uccidere Isaac?

Le trame spagnole de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 1 al 5 luglio, segnalano un clamoroso colpo di scena.

Nella puntata 2112 della soap opera iberica, Antolina tornerà prepotentemente a Puente Viejo per mettere fine alla sua terribile vendetta. La Ramos, infatti, deciderà di assassinare Isaac Guerrero presso un precipizio. Durante lo scontro, la furba biondina precipiterà nel baratro, sebbene le dinamiche siano ancora avvolte nel mistero. Il Guerrero, infatti, sarà interrogato dagli inquirenti a riguardo della presunta morte dell'ex moglie. Una notizia che farà in breve tempo il giro di tutto Puente Viejo.

Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.