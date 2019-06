Come se la sta passando Andrea Damante dopo aver visto la "sua" Giulia De Lellis tra le braccia di un altro? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di Gossip dopo aver letto l'intervista che il dj ha rilasciato a Spy sulla fine della storia con l'influencer. Nonostante alla stampa abbia raccontato di soffrire molto per la rottura con la romana, l'ex tronista è stato paparazzato in vacanza tra le braccia di una mora che pare si chiami Aurora: segni particolari della presunta nuova fiamma del "Dama"? La somiglianza impressionante con Giulia.

Pubblicità

Pubblicità

Damante dimentica la De Lellis a Mykonos

Mentre Giulia De Lellis è ad Assen per assistere alla gara di Moto Gp del suo Iannone, Andrea Damante si trova in Grecia per una vacanza apparentemente per soli uomini. Sui social network, infatti, il ragazzo si immortala soltanto in compagnia degli amici, ma alcuni curiosi l'hanno beccato vicino ad una bellissima mora che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Come dimostrano le foto e il video che il sito "Gossip e Tv" ha pubblicato oggi, il dj è stato pizzicato mentre abbracciava una ragazza in spiaggia: i bene informati, inoltre, sostengono che tra i due ci sia stato uno scambio di affettuosità che non lascerebbe dubbi sulla reale natura del loro rapporto.

Pubblicità

La persona accanto alla quale è stato paparazzato l'ex tronista a Mykonos, pare si chiami Aurora Frattari e, come dimostrano gli scatti che pubblica su Instagram, fisicamente assomiglia tanto ad una vecchia conoscenza del "Dama".

I fan che sono andati a dare un'occhiata al profilo Instagram della giovane, non hanno potuto non notare la sua somiglianza alla De Lellis: qualcuno l'ha addirittura definita la sosia dell'influencer nei commenti che sono stati scritti oggi sui social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Se questa ragazza è davvero il nuovo amore di Andrea, è presto per dirlo: soltanto pochi giorni fa, infatti, il siciliano ha smentito le voci che lo volevano legato a Barbara Fumagalli, una modella con la quale si diceva che avesse trascorso una notte di passione dopo un concerto.

La frecciatina di Giulia all'ex fidanzato

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla ragazza con la quale è stato pizzicato Andrea Damante in vacanza, riportiamo la frecciatina che la sua ex gli ha lanciato ieri tramite i social network.

Rispondendo al "Fammi una domanda" di Instagram, Giulia De Lellis non si è tirata indietro dall'ammettere come è nata la sua storia con Iannone e soprattutto perché cambia fidanzato spesso.

A chi le ha fatto notare che molti uomini che ha frequentato si chiamano Andrea, la romana ha risposto: "In realtà, ho una passione per gli str...". Queste parole, a tanti sono sembrate una stoccata neppure troppo velata al dj che pare l'abbia ripetutamente tradita, stando ai rumors, quando stavano insieme ed al quale l'influencer si era riavvicinata nei mesi scorsi, prima di scoprirsi più interessata a conoscere il pilota Aprilia.