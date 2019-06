Tensione alle stelle tra Alvaro e Isaac nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, in onda a breve su Canale 5. Il Guerrero, infatti, diventerà sempre più invidioso del rapporto nato tra la Laguna ed il nuovo dottore, tanto da iniziare a litigare furiosamente per ogni pretesto.

Il Segreto: la Laguna si avvicina ad Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto relative ai nuovi episodi in programma nella stagione estiva di Canale 5, si soffermano su Alvaro e Isaac che dimostreranno di non andare per niente d'accordo, tanto da dare vita ad innumerovoli scontri.

Tutto inizierà quando la Laguna aiuterà Fernandez (Alessandro Bruni) a curare i contagiati di una grave epidemia di varicella dopo l'apertura di un ospedale da campo. Qui i due supereranno le diversità caratteriali, tanto che il sostituto del dottor Zabaleta sarà riconoscente ad Elsa (Alejandra Meco) per avergli offerto dei soldi utili per ricoprire il debito contratto con dei pericolosi strozzini.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac geloso di Elsa

Un avvicinamento che scatenerà la gelosia del Guerrero.

Il Segreto, trame: Alvaro e Isaac quasi alle mani per colpa della Laguna

Il marito di Antolina, infatti, farà credere all'ex fidanzata che il dottore la stia prendendo in giro dopo essere rimasto coinvolto in una brutale aggressione. Il carpentiere, a questo punto, assumerà un detective privato, un certo Agapito, per scoprire il passato di Alvaro prima del suo arrivo a Puente Viejo. Una decisione che non troverà l'appoggio di Matias (Ivan Montes) né della moglie Antolina (Maria Lima), la quale si dimostrerà contraria al suo nuovo lavoro al dispensario.

Quasi rissa tra il Guerrero e Fernandez

Le trame delle puntate de Il Segreto svelano che il clima all'ambulatorio medico diventerà sempre più teso. Isaac e Alvaro avranno un duro scontro quando quest'ultimo lo accuserà di non aver livellato per bene un mobile. In questo frangente, Fernandez pretenderà che il falegname ripulisca l'oggetto a dovere. Inoltre, accuserà il Guerrero di essere molto geloso del rapporto instaurato con la Laguna, dove aveva dimostrato il lato più brutto del suo carattere. Alla fine i due finiranno quasi alle mani, se l'intervento di Elsa non evitasse il peggio.

Il nuovo dottore mente alla fidanzata

Tuttavia, Alvaro fornirà alla Laguna una versione falsa di quello realmente accaduto con Isaac, limitandosi a dire di aver chiesto al marito di Antolina rivedere l'espositore dei medicinali. Peccato che il falegname respinga le accuse del nuovo dottore, accusandolo di essere un bugiardo. Purtroppo Elsa dimostrerà di non credere alle parole del falegname, tanto che la situazione sarà destinata a scapparle di mano.

Il marito di Antolina riuscirà a smascherare il nuovo dottore? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.