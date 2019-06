Sorprendente colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita, in onda a breve sui teleschermi italiani. Diego e Blanca, infatti, avranno la certezza che Moises sia ancora vivo, tanto da decidere di mettersi sulle sue tracce grazie all'aiuto di Carmen.

Una Vita: Diego indaga sulla scomparsa di Moises

Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda nelle prossime settimane in Italia si soffermano sul rapimento di Moises. Come ormai noto, Diego alla fine crederà alla versione di Blanca, tanto da convincersi che il suo figlioletto sia sopravvissuto al travaglio.

L'Alday incontrerà Aurelia, la contadina che aveva soccorso Blanca dopo il tragico parto nel fitto della boscaglia. Nel dettaglio, la donna svelerà che qualcuno aveva reciso il cordone ombelicale della Dicenta, impossibilitata a fare da sola, visto che era svenuta alla fine del parto. Sfortunatamente Aurelia verrà uccisa da Ursula, prima che racconti tutta la verità a Diego.

Anticipazioni Una Vita: Carmen in aiuto di Blanca e l'Alday

Ma ecco che ad aiutarlo ci penserà Carmen, vinta dai rimorsi di coscienza dopo aver instaurato una storia con il detective Riera.

Una Vita, spoiler: Carmen aiuta Blanca e Diego a ritrovare Moises

L'Alday, infatti, apprenderà che Ursula si recava ogni giorno in un orfanotrofio poco distante dal vecchio quartiere spagnolo. Il fratello di Samuel, a questo punto, stipulerà un accordo con Reira per mettere in cattiva luce la Dicenta. Poi deciderà di recarsi all'orfanotrofio insieme al fratello, ignorando che è un complice della dark lady. Qui l'uomo rimarrà sconvolto quando troverà il richiamo degli angeli, l'oggetto che Blanca aveva preparato per Moises durante la lunga attesa. Il figlio dell'orafo, a questo punto, si convincerà che dietro la scomparsa del figlioletto ci sia la mano diabolica di Ursula Dicenta.

La Dicenta tenta di uccidere Ursula

Gli spoiler di Una Vita segnalano che Diego consegnerà a Blanca il richiamo degli angeli. La nostra eroina, a questo punto, capirà di essere stata plagiata da Cristina, la bigotta che aveva cercato di farle accettare la perdita di sua figlia ed il ricovero in manicomio. Di conseguenza, la Dicenta deciderà di giocare sporco con la madre per scoprire dove ha nascosto Moises. Nel dettaglio, la ragazza si trasferirà sotto lo stesso tetto della dark lady, dove i rapporti diventeranno sempre più tesi. Infatti tenterà addirittura di aggredire Ursula con un coltello per poi fingere di togliersi la vita con la stessa arma.

Samuel inganna la dark lady

Samuel, nel frattempo, svelerà all'educatrice che Carmen aveva raccontato la verità del convento a Diego. La dark lady, a questo punto, ferirà alla mano la serva per vendetta, mentre l'Alday darà l'impressione di proteggere Blanca e suo fratello. Infine quest'ultimo arriverà addirittura a nascondere ad Ursula che sua figlia e l'amato hanno trascorso una notte di passione. La Dicenta scoprirà la verità? I nuovi sviluppi su questa trama lo sveleranno.