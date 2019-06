Lo scontro tra Isaac e Alvaro diventerà sempre più acceso nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il Guerrero, infatti, sospetterà che il nuovo fidanzato della Laguna stia nascondendo qualcosa, tanto da iniziare a fare delle indagini.

Il Segreto: I sospetti di Isaac

Le nuove anticipazioni de Il Segreto, trame dalle puntate in onda nella stagione estiva su Canale 5, si soffermano sulla rivalità di Isaac e Alvaro (Alessandro Brunu).Tutto inizierà quando il medico prenderà il posto del dottor Zabaleta al dispensario, tanto da avvicinarsi sempre di più ad Elsa, una delle inservienti chiamate ad assistere i pazienti dell'ospedale campo.

Il Guerrero, nel frattempo, comincerà a nutrire dei sospetti su Fernandez, quando scoprirà che è stato coinvolto in una lite, degenerata in pura violenza nei confronti di quest'ultimo.

Anticipazioni Il Segreto: La Laguna e Alvaro sempre più vicini

La Laguna, a questo punto, si prenderà cura delle ferite riportate dal dottore nel pestaggio, dove quest'ultimo le confesserà di dover dei soldi a degli strozzini dopo aver contratto un debito per pagare i medicinali per i piccoli pazienti di un orfanotrofio in Portogallo.

Il Segreto, spoiler: Isaac sospetta che Alvaro stia ingannando la Laguna

La situazione tra Alvaro e Isaac peggiorerà quando si renderanno necessarie alcune modifiche all'ambulatorio medico, trascurato dopo l'addio di Lucas Moliner (Alvaro Morte). Qui il falegname non potrà fare a meno di notare la complicità sorta tra l'ex fidanzata ed il dottore.

Il Guerrero indaga su Fernandez

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane, si evince che Isaac rovisterà negli oggetti personali del suo rivale, approfittando di una sua momentanea assenza.

Qui verranno alla luce molto gioielli, prove della sua natura losca. Il Guerrero, a questo punto, deciderà di vederci più chiaro, nonostante le continue scenate di gelosia da parte di Antolina mentre Matias (Ivan Montes) gli consiglierà di cambiare vita per sempre.

Il marito di Antolina assume Agapito

Ma il carpentiere continuerà a fare di testa sua, tanto da mettersi in contatto con un certo Agapito, con un passato alle spalle di detective privato.

Nel dettaglio, il marito di Antolina vorrà capire se Alvaro nasconde qualcosa di terribile nel suo passato, sebbene a Matias riveli di farlo solo per salvaguardare la povera Laguna. Nel frattempo la rivale della Ramos sarà colpita dal gesto di Fernandez nei riguardi della presunta morte di Fe. Infatti non esiterà a firmare un falso certificato di morte per permettere alla donna di fuggire lontana da Puente Viejo. I sospetti di Isaac saranno fondati?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa intricata story-line.