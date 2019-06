Elsa e Alvaro daranno vita ad una nuova storia d'amore nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Purtroppo poco dopo si scoprirà che gli interessi del nuovo medico non sono autentici, tanto da essere soltanto interessato alla cospicua eredità lasciata alla morte di suo padre.

Il Segreto: Alvaro e Elsa si avvicinano

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Alvaro, il nuovo dottore arrivato per aiutare il dottor Zabaleta a contenere l'epidemia di varicella scoppiata nel borgo.

Qui Fernandez dimostrerà una cocente antipatia nei confronti di Elsa, tanto da dare vita a scontri sempre più vivaci. Ma ecco che il medico rivaluterà la presenza della Laguna tra le corsie dell'ospedale da campo edificato per alleviare le sofferenze dei pazienti.

D'altro canto, la ragazza comincerà a fidarsi sempre di più dell'uomo, tanto da fargli una confessione importante sulla sua vita passata. Infatti, gli dirà di essere ancora in possesso del patrimonio di suo padre, sebbene avesse raccontato al tempo della sua morte che le aveva lasciato solo debiti.

Proprio per questo motivo, Alvaro (Alessandro Bruni) deciderà di corteggiare sempre di più l'ex fidanzata di Isaac. A tal proposito, Elsa ricambierà l'interesse prestandogli perfino del denaro per pagare un pericoloso usurario che l'aveva picchiato violentemente durante una lite in strada.

Anticipazioni Il Segreto: Alvarez vuole l'eredità della Laguna

Stando alle trame de Il Segreto in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5, si evince che Isaac diventerà geloso della nuova frequentazione dell'ex fidanzata.

Dall'altro canto, Elsa vivrà la nuova storia d'amore con il medico, all'oscuro dei suoi secondo fini. Le intenzioni di quest'ultimo, infatti, non saranno del tutto buone. I telespettatori dello sceneggiato iberico scopriranno che Fernandez ha bisogno di una grossa somma di denaro, tanto che degli usurari arriveranno a minacciarlo all'interno del dispensario durante l'orario di visite. L'uomo, consapevole che Elsa (Alejandra Meco) abbia in mano una cospicua eredità, farà in modo che quest'ultima cada ai suoi piedi.

Antolina si allea con il nuovo medico

Ma ecco che Alvaro verrà raggiunto da Antolina. La perfida donna si dimostrerà disposta a tutto pur di allontanare Isaac dall'ex fidanzata. Per questo motivo, la Ramos darà un aiuto a Fernandez per conquistare il cuore della Laguna. Infatti farà in modo che il nuovo medico chieda alla fidanzata di sposarlo al fine di lasciare Puente Viejo per sempre. Il piano di Alvaro e Antolina (Maria Lima) verrà scoperto?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo.