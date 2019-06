In questi giorni, la teoria secondo cui Leonardo in realtà sia Tommaso, trasformato da un'operazione chirurgica, girava tra i fan e con il proseguire delle puntate è diventata sempre più popolare, per quanto fosse decisamente un po' troppo fantasiosa per i canoni di Un posto al sole. Lo stesso Erik Tonelli, che interpreta Leonardo, ha smentito queste voci incontrollabili attraverso le sue stories di Instagram. Nelle prossime puntate verranno svelati maggiori dettagli su questo personaggio, che si avvicinerà sempre di più a Serena. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa curiosa storyline, che andranno in onda la settimana dal 1° al 5 luglio.

Leonardo e Tommaso non sono la stessa persona

Ovviamente è chiaro che gli attori Erik Tonelli e Michele Cesari siano due persone diverse, tuttavia questa bizzarra teoria si basava sul fatto che Tommaso avesse potuto effettuare una plastica facciale per alterare i propri connotati. In effetti una trama simile è più vicina ad un spy story che non ad Un posto al sole, ma restava tutto sommato possibile. La storyline è stata strutturata per portare i fan a poterlo pensare, persino il cadavere di Tommaso, che sarebbe stata una prova incontrovertibile, non si era rivelata poi così solida, considerato che Filippo ammise che il corpo era in un avanzato stato di decomposizione e che non era stato identificato dalla polizia, mentre il riconoscimento venne effettuato sotto una forte onda emotiva.

Va aggiunto che non fu effettuato nessun test del DNA sulla salma, quindi sarebbe bastato corrompere dei medici e sfruttare un cadavere simile. Inoltre, molti fan hanno avuto un sussulto nel vedere come Leonardo si comportava con Serena, il modo di parlare gli atteggiamenti ricordavano Tommaso, persino le musiche utilizzate erano le stesse usate per la loro storia d'amore di alcuni anni fa. Ad ogni modo a fermare queste teorie ci ha pensato Erik Tonelli che in una delle sue stories, dinanzi alle domande pressanti dei fan ha ammesso che lui non è Tommaso.

Filippo fa un'interessante proposta a Leonardo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Leonardo (Erik Tonelli) e Serena (Miriam Candurro) inizieranno a frequentarsi e conoscersi meglio, e tale vicinanza porterà la Cirillo a scoprire che l'uomo nasconde in realtà un lato oscuro. Leonardo terrà moltissimo al giudizio di Serena e cercherà di farsi perdonare dalla donna, ma Serena sembrerà decisa a mettere l'uomo spalle al muro, ponendolo dinanzi alle sue responsabilità.

In seguito Filippo (Michelangelo Tommaso), ignaro di cosa stia succedendo, penserà di fare un'interessante proposta di lavoro a Leonardo che metterà in difficoltà Serena. Non ci è dato sapere di che natura sia tale proposta, ma potrebbe riguardare il progetto di chartering.