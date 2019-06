La presenza di Roberto alla Casona creerà non pochi problemi a Francisca e Fernando nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Di conseguenza, la Montenegro ed il Mesia pianificheranno un modo affinché Sanchez lasci Maria e la Spagna per sempre.

Il Segreto: Maria vicina a Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi nelle prossime settimane in Italia, svelano che Fernando e Francisca non saranno felici di ospitare Roberto, l'amico di Maria appena giunto a Puente Viejo.

Pubblicità

Pubblicità

I due infatti organizzeranno un piano per sbarazzarsene. Tutto avrà inizio quando Sanchez arriverà alla Villa dopo l'addio di Gonzalo (Jordi Coll) alla Castaneda. Il giovane dimostrerà di conoscere già i problemi matrimoniali dei coniugi Castro. Durante la permanenza, non esiterà a stare vicino alla giovane, per poi dichiararle i suoi sentimenti. Infatti le proporrà di rifarsi una vita accanto a lei ed ai piccoli Esperanza e Beltran. Tuttavia, Maria inviterà Roberto a non illudersi in quanto il suo cuore batte sempre per suo marito.

Nonostante tutto, i due diventeranno sempre più complici, tanto che la Montenegro ordinerà al Mesia (Carlos Serrano) di affrettare il giorno del piano contro l'ospite.

Anticipazioni Il Segreto: il ricatto di Fernando e Francisca

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Maria (Loreto Mauleon) e Roberto cominceranno a passeggiare in piazza davanti a tutti gli abitanti come una coppia di innamorati. Francisca (Maria Bouzas), a questo punto, ordinerà a Fernando di agire il più presto possibile.

Pubblicità

Infatti penseranno di ricattare lo straniero proponendogli 100 mila peseta affinché abbandoni Puente Viejo senza porgere l'ultimo saluto alla Castaneda. Il figlio di diabolico di Olmo Mesia, a questo punto, darà appuntamento a Sanchez, approfittando di una giornata a teatro della moglie di Gonzalo e dei suoi figli.

Sanchez accetta i soldi della Montenegro

Durante l'incontro, il cubano assumerà un atteggiamento assai ambiguo. Infatti deciderà di accettare il generoso assegno, nonostante si prenda del tempo per rifletterci.

Qui confermerà di amare Maria con tutto il suo cuore, tanto da dubitare davvero sulle reali intenzioni della Montenegro e Fernando. A tal proposito, la darklady crederà che sia un modo per ottenere più denaro in cambio dell'addio definitivo alla nipote di Raimundo. Ma ecco il colpo di scena: la nobildonna scoprirà la mattina seguente che Roberto non ha informato la moglie di Gonzalo di quello accaduto. Infine il forestiero dimostrerà di non conoscere la banca, da cui provengono i soldi della Montenegro dopo essersi messo l'assegno in tasca.

Pubblicità

Come evolverà la storia? I nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo lo sveleranno.