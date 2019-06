A neppure due settimane dalla fine del Grande Fratello 16, già si rincorrono le voci su un ipotetico nuovo reality nel futuro di Francesca De Andrè: in tanti, infatti, sostengono che la ragazza possa essere una delle candidate principali alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Interpellata in un programma radiofonico su questo gossip che coinvolge anche il fidanzato Gennaro Lillio, la genovese ha detto che non le è ancora stato proposto nulla ma tutto è possibile.

La De Andrè possibile concorrente di Temptation dopo il GF

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio nel cast di Temptation Island Vip 2? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando sul web ha iniziato a circolare quest'indiscrezione. Da quando si è conclusa la sedicesima edizione del Grande Fratello, sono in tanti ad ipotizzare lo sbarco della neo coppia nel reality prodotto da Maria De Filippi.

A commentare questa voce, è stata la stessa genovese nel corso di un'intervista che ha rilasciato ad un programma radiofonico.

Alla giornalista che le ha chiesto se c'è un fondo di verità dietro alla news che tutti i siti stanno riportando, la ragazza ha risposto: "Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla, per ora".

Le parole che ha usato la ex di Daniele Interrante su questo argomento, non sono affatto di chiusura: pare, infatti, che i due gieffini siano disposti ad ascoltare un'eventuale richiesta di Mediaset a mettersi alla prova nel format che un anno fa ha ottenuto un grande successo grazie a personaggi come Valeria Marini e Stefano Bettarini.

Dopo aver visto il carattere un po' particolare di Francesca nella Casa del GF, c'è da scommettere che lei sarebbe un potenziale ottimo concorrente per Temptation: chissà se gli autori del reality asseconderanno il gossip oppure se punteranno su altre coppie Vip.

Francesca su Gennaro: 'Ci stiamo conoscendo'

Oltre a commentare l'ipotesi di una sua chiacchierata partecipazione a Temptation Island Vip, in radio Francesca De Andrè ha parlato dei "suoi uomini": Gennaro e l'ex Giorgio Tambellini. A proposito del toscano che l'ha tradita mentre era nella Casa del Grande Fratello, l'opinionista ha detto: "Lasciamolo stare, è un personaggio.

Preferisco non dire nulla su di lui, oggi sono convinta della mie scelte".

Sula liason che è nata nel reality con il bel Lillio, invece, la genovese ha fatto sapere: "Se siamo fidanzati? Bella domanda. Non ci va di dare un nome a quello che stiamo vivendo. Ci stiamo conoscendo e per ora va tutto bene". Chissà se questo giovane rapporto non arriverà ad avere una definizione tra qualche mese, ovvero quando andrà in onda la seconda edizione Vip di Temptation.