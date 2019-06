Imperdibili colpi di scena arrivano dalle puntate americane di Beautiful, trasmesse ad inizio giugno in America. Thomas, infatti, sarà messo di fronte ad un bivio dopo aver scoperto che Phobe è in realtà Beth. Il Forrester non saprà se rivelare a Steffy la verità sulla morte della figlia di Liam, sapendo che potrebbe perdere l'amore appena conquistato di Hope.

Beautiful: Thomas apprende il segreto sulla morte di Beth

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda attualmente negli Stati Uniti, si incentrano ancora una volta sul mistero che avvolge la scomparsa di Beth, la figlia di Hope e Liam (Scott Clifton).

Tutto inizierà quanto Thomas scoprirà che la bambina non è morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina, ma è stata presa in adozione da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per dare una compagna di giochi alla piccola Kelly.

A conoscere questo segreto saranno Florence, Zoe e Xander ( Adain Bradley). Proprio il cugino di Maya vinto dai sensi di colpa, aveva tentato di bloccare l'annullamento delle nozze tra lo Spencer la Logan, sebbene alla fine ci avesse ripensato.

Tuttavia il più convinto a rivelare l'inquietante segreto sarà il padre di Douglas. Il Forrester, infatti, vorrebbe dire alla sorella la verità sulla bambina che ha preso in adozione alla quale ha dato il nome di Phoebe in onore della sorella gemella morta.

Anticipazioni Beautiful: il Forrester omette a Steffy la verità su Beth

Stando alle trame americane di Beautiful, in onda tra un anno circa sui teleschermi di Canale 5, segnalano che Thomas si recherà in casa di Steffy, pronto a vuotare il sacco.

La ragazza si dimostrerà stranita dal comportamento del fratello, il quale le dirà di essere a conoscenza di un importante segreto. Ma ecco che il Forrester ritornerà sui suoi passi, quando scoprirà che Liam è tornato ad abitare insieme a lei. Una decisione, che non sorprende i fans dello sceneggiato americano, in quanto il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) sarà disposto a tutto pur di tenere Hope (Annika Noelle) accanto sé. L'uomo, infatti, sarà certo che qualora la donna scoprisse la verità su Beth non esiterebbe a tornare con lo Spencer.

Hope vicina a Douglas

La figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), nel frattempo, supererà il dolore della morte di Beth stando accanto al piccolo Douglas, disperato dopo la dipartita di Caroline. Thomas (Matthew Atkinson), a questo punto, le confesserà di nutrire dei sinceri sentimenti nei suoi confronti, tanto da voler formare una famiglia con lei. Infine tra i due scoccherà un nuovo bacio, che sancirà l'inizio di una nuova storia d'amore. Come evolverà la storia?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.