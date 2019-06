La famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continua a regalare forti emozioni ai telespettatori. Arrivano degli spoiler riguardanti il personaggio di Antolina Ramos. Quest’ultima potrebbe uscire di scena dopo aver tentato di mettere fine all’esistenza del marito Isaac Guerrero. Le anticipazioni infatti dicono che l’ex ancella precisamente nell’episodio iberico numero 2.112, in programmazione su “Antena 3” il 3 luglio 2019, dopo essere precipitata da un dirupo verrà ritrovata dalla polizia, ma al momento non è possibile sapere se sarà ancora in vita.

Isaac ed Elsa si alleano, Antolina fa perdere le sue tracce

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna in questa settimana in corso, cioè dal 24 al 27 giugno 2019, e che il pubblico vedrà in Italia tra circa sei mesi, Elsa e Isaac con la complicità dei loro amici hanno teso un vero e proprio inganno ad Antolina. Quest’ultima credendo di trovarsi soltanto in compagnia della Laguna, le ha confessato di aver sabotato le sue mancate nozze con il Guerrero con l’aiuto del defunto Jesus, e di essere la responsabile della morte di Don Amancio.

L’ex ancella dopo aver rivelato alla sua nemica di essersi ammalata per colpa sua, si è data alla fuga perché ha appreso di essere caduta in una trappola. Successivamente la Ramos ha continuato ad aggirarsi nei dintorni, ovvero a spiare ogni mossa del marito e di Elsa, per poter portare al termine la sua vendetta.

La Ramos tenta di uccidere il marito, il ritrovamento del corpo della moglie del Guerrero

Le mini anticipazioni fornite in anteprima dal settimanale Supertele rivelano che nei capitoli iberici in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019, ci sarà finalmente la fine di Antolina.

Il sergente Meliton farà sapere agli abitanti di Puente Viejo che è scomparsa un’arma. Elsa dopo aver preteso di ricevere delle spiegazioni concrete dalla polizia, apprenderà che tutti i paesani devono stare attenti. Intanto Dolores sorprenderà Antolina rubare. Quest’ultima dopo aver tentato di uccidere il marito Isaac, cadrà da un burrone. Successivamente Lola temerà la reazione di Prudencio quando la vedrà alla locanda. La spia di Francisca crederà che il fratello di Saul pensi che lei possa influire sul suo rapporto con Matias e Marcela.

Nel contempo Severo farà sapere alla moglie Irene che Carmelo non ha rinunciato affatto a voler vendicare la morte di Adela. Matias metterà al corrente tutti i cittadini su ciò che è successo durante lo scontro tra il Guerrero e Antolina. La guardia civile ritroverà il corpo dell’ex ancella. In seguito Isaac avrà il timore che lo stato di salute della Laguna potrebbe peggiorare. Matias otterrà finalmente il consenso per poter far visita a Maria. L’infermiera Dori assunta da Fernando per accudire la Castaneda, consentirà al marito di Marcela di vedere sua sorella soltanto se la stessa eseguirà tutti gli esercizi senza opporre resistenza.

Per finire Isaac verrà chiamato a rispondere alle domande degli inquirenti, riguardo all'incidente di sua moglie. Non rimane che attendere le trame ufficiali, per sapere se Antolina riuscirà a sopravvivere.