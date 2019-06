Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler riguardanti le puntate italiane della prossima settimana, annunciano che finalmente Antolina riuscirà a consumare il suo matrimonio, dopo aver preparato una cena romantica ad Isaac Guerrero. Saul Ortega e Julieta Uriarte invece si troveranno in pericolo di vita. Lamberto Molero circonderà insieme ai suoi scagnozzi i futuri sposi con l’intenzione di ucciderli.

La sparizione della Uriarte, Matias si arrabbia con la moglie del Guerrero

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia dall’1 al 7 luglio 2019, Elsa si vedrà costretta a stare a stretto contatto proprio con Alvaro, il medico che l’ha accusata di essere un’assassina di bambini, attribuendole la colpa dell'aborto di Antolina. Nel frattempo Julieta scomparirà nel nulla il giorno del suo matrimonio con Saul. Quest'ultimo avendo fiducia della sua amata, non crederà che non si sia presentata in chiesa per sua volontà.

Successivamente Fernando entrerà in crisi, quando verrà a conoscenza che Gonzalo rimetterà piede a Puente Viejo. Il figlio del defunto Olmo avrà il timore che il suo rivale possa svelare a Maria di aver ricevuto da lui due milioni di pesetas, per abbandonare i suoi cari. Il Castro prima di chiarire la sua posizione al Mesia, avrà una discussione con Francisca. In seguito il Fernandez si arrabbierà con la Laguna per aver curato le ferite degli ammalati di varicella con del bicarbonato.

Antolina dopo essere ritornata nel paese iberico con il marito Isaac, scatenerà la furia di Matias parlando male di Elsa. Saul pretenderà di sapere dal fratello Prudencio se è coinvolto con la sparizione improvvisa della sua promessa sposa. Nel contempo Maria chiederà ad Adela di voler fare iscrivere sua figlia Esperanza e il nipote Beltran alla scuola del comune. La Uriarte apprenderà di essere stata rapita dal minore degli Ortega e dal capomastro Mauricio.

Isaac e Antolina consumeranno il loro matrimonio, Saul e Julieta minacciati da Lamberto Molero

Gonzalo farà presente a Fernando che se ne andrà nuovamente dal suo paese natale, sottolineandogli che se farà del male ai suoi familiari ritornerà a Puente Viejo per vendicarsi. Matias caccerà via dalla sua pensione Antolina per aver criticato Elsa. Gonzalo dirà addio ai figli e alla moglie, mentre le condizioni di salute della piccola Camelia saranno allarmanti.

Il dottor Alvaro si accorgerà di provare una forte attrazione per la Laguna. Saul pedinerà il fratello per scoprire se c’è il suo zampino con il rapimento di Julieta. Nel frattempo quest'ultima farà di tutto per uscire dalla sua prigionia, senza riuscirci. Il Fernandez consentirà a Dolores di collaborare insieme al marito Tiburcio nell’ospedale da campo. Il Guerrero dopo aver fatto l’amore con la moglie, si sentirà in colpa perché continuerà ad essere innamorato della Laguna.

Raimundo proporrà a Fernando di rimanere alla casona per occuparsi della gestione dei conti. Quest'ultimo farà presente al padre di Emilia di essere disposto ad accettare il suo incarico soltanto se glielo chiederà Maria. La Montenegro dirà a Consuelo di non essere implicata con il sequestro di Julieta. Per finire Saul riuscirà a liberare la sua amata, ma proprio quando entrambi saranno sul punto di fuggire faranno i conti con Lamberto Molero e i suoi uomini.