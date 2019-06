Non smette di stupire i telespettatori italiani, la nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Gli spoiler delle puntate in programmazione su Canale 5 l’ultimo giorno settimanale, cioè venerdì 28 giugno 2019, annunciano che Hakan sarà fuori di sé sia per aver visto sua moglie Demet e Ferit vicini per l’ennesima volta, e per aver scoperto che presto verrà fatta analizzare l’automobile su cui viaggiavano Demir e Zeynep. Il piccolo Bulut al termine del suo party di compleanno tornerà nell'abitazione degli Onder, mentre Deniz si preoccuperà per Alya. Il fratello di Demet verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata sta male per aver bevuto troppo dopo aver preparato una sua nuova esibizione.

Riassunto puntata di mercoledì 26 giugno

Nel corso dell’episodio andato in onda nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 26 giugno 2019, Nazli pur essendo molto impegnata con lo studio e il lavoro, ha fatto visita al piccolo Bulut. Intanto Ferit ha fatto presente a Demet e Hakan che anche se hanno ottenuto l’affidamento temporaneo di suo nipote, non sono autorizzati a rovistare tra i fascicoli della sua azienda. L'Aslan non appena è ritornato a casa, la sua cuoca l’ha invitato a mettere la parola fine ai dissapori con gli Onder, per il bene di suo nipote.

In seguito Nazli quando ha visto sua sorella con un costoso cellulare, non è riuscita a credere che glielo abbia regalato davvero il fratello di una sua amica. Per finire Ferit si è scontrato di nuovo con i tutori legali di suo nipote, dicendogli di dargli la possibilità di festeggiare il compleanno con lui, e affermando di avere il diritto di vederlo periodicamente. Hakan per non far subire un altro trauma al bambino, si è adeguato alla volontà del suo rivale, precisando alla moglie Demet di aver agito in tale maniera perché è una persona comprensiva e ragionevole.

Spoiler dell'episodio del 28 giugno: Alya si ubriaca, Hakan furioso

Dalle anticipazioni del quindicesimo appuntamento, che il pubblico italiano avrà occasione di vedere venerdì 28 giugno 2019, si evince che Hakan dopo aver assistito all'ennesima conversazione tra sua moglie e Ferit perderà il senno della ragione. Il marito di Demet ordinerà al suo scagnozzo Bekir di riservare all'Aslan lo stesso trattamento dei defunti Zeynep e Demir. Per fortuna l’Onder annullerà il suo orrendo incarico all'ultimo momento, su richiesta della sua amata.

Ferit al termine dell'ottavo compleanno del nipote, si offrirà volontario per accompagnare a casa Nazli e Deniz. Quest'ultimo mentre si troverà in auto, apprenderà tramite una telefonata che Alya ha esagerato con l’alcool durante le prove: la cantante verrà subito raggiunta dai suoi amici, e dopo essersi ripresa trascorrerà una piacevole serata. Il giorno seguente l’Aslan mostrerà al fratello di Demet la vettura che ha causato la morte dei genitori di Bulut, in un’ala privata della pusula holding.

Il malvagio Hakan quando verrà a conoscenza che l’automobile incidentata è custodita dal suo nemico, entrerà nel panico. L’Onder avrà il timore che possa venire a galla la verità sulla natura della sciagura. Il marito di Demet metterà subito in guardia i suoi uomini, per non consentire a Ferit e a Deniz di scoprire che i genitori di Bulut non sono morti in modo casuale.