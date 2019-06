Il Paradiso delle Signore va in onda con le repliche della prima stagione tutti i venerdì in prima serata su Rai Premium. Dalla scorsa settimana l'appuntamento con il grande magazzino ha cambiato collocazione - prima era al mercoledì - mentre l'orario delle 21:20 è rimasto invariato.

Nel primo episodio di venerdì 28 giugno, Mori organizzerà una mostra di quadri all'interno del negozio per accontentare Andreina. Per l'occasione, il grande magazzino sarà chiuso al pubblico e ospiterà solo le famiglie più ricche di Milano.

Nel corso della manifestazione, però, la Mandelli coglierà ogni pretesto per umiliare Teresa: quando Mori si renderà conto di ciò che sta accadendo, deciderà di aprire le porte al pubblico, inimicandosi così la famiglia di Andreina. Intanto Vittorio, avvicinatosi di più alla Iorio nel corso dell'esposizione, confiderà a Pietro di provare per la ragazza un sentimento profondo.

A Milano arriverà Mario, il fratello di Teresa, che in cerca di facili guadagni si darà al contrabbando di sigarette.

Quando la polizia lo scoprirà, Mori sarà pronto ad intervenire a favore del ragazzo, e per salvarlo dalla cattiva strada penserà di assumerlo come magazziniere presso Il Paradiso delle Signore. Intanto Quinto scoprirà che Anna è andata oltre nel rapporto con Massimo, concedendosi a lui, e questo gli spezzerà il cuore.

La festa della mamma

Nel secondo appuntamento della serata, Mori sarà di nuovo in cerca di novità per attrarre clienti al Paradiso.

L'idea, questa volta, sarà di dedicare una giornata alla mamma: festa già in vigore in America, ma sconosciuta in Italia in quel periodo. In occasione della ricorrenza Vittorio, consigliato da Teresa, coinvolgerà il fratello Edoardo, con il quale ha un rapporto difficile, sperando che questo possa servire a riconciliarsi con lui.

Vittorio Conti sarà sempre più vicino a Teresa, e in un momento di intesa bacerà la ragazza, ma lei lo respingerà. La giornata della mamma sarà una ricorrenza difficile per alcune ragazze del Paradiso: la Mantovani penserà alla figlia che ha lasciato in orfanotrofio appena nata e vorrà provare a ritrovarla, e Lucia sarà in difficoltà perché le sarà sempre più difficile nascondere il fatto di essere madre e di avere una famiglia.

Durante la festa, la Mantovani scoprirà la maternità della commessa, ma con grande sorpresa di tutti deciderà di non intervenire. Questo libererà Lucia anche dal ricatto di Cazzaniga.

I Mandelli dovranno accontentare la volontà di Andreina, accettando che sposi Pietro Mori. Nel fissare la data delle nozze, l'imprenditore fingerà di essere felice, brindando dopo anni di astinenza dall'alcool dopo aver sofferto di una grave dipendenza. Nel frattempo, Anna inizierà ad avere dei disturbi fisici che la preoccuperanno.