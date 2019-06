La soap opera de Il Segreto continua ancora dopo tanti anni ad emozionare i fans di Italia e Spagna. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 24 al 28 giugno, Prudencio scoprirà che Lola è una complice di Francisca Montenegro, mentre l'infermiera Dori Vilches aiuterà Maria a reagire dopo essere rimasta paralizzata.

Carmelo e Severo contro Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi trasmessi a fine giugno in Spagna, rivelano che Antolina dirà all'ex marito che Elsa sta 'ingigantendo' i suoi malesseri.

Pubblicità

Pubblicità

Dolores, intanto, consegnerà una missiva indirizzata a Lola in mano a Prudencio. Il fratello di Saul, a questo punto, scoprirà che la giovane avrebbe stipulato un'alleanza con la Montenegro. Intanto Mauricio non racconterà di avere idee omicide nei confronti del sindaco al vecchio locandiere. A tal proposito, il padre di Emilia confesserà alla giornalista che Donna Francisca ha assoldato dei mercenari per vendicarsi, ma tutto verrà ascoltato da Matias.

Pubblicità

Nel frattempo, Severo e Carmelo si incammineranno verso la Casona con l'intenzione di uccidere la matrona. Una volta arrivati, metteranno fuori combattimento il capomastro per poi scagliarsi i contro la padrona di casa. Fortunatamente l'attentato sarà evitato per un soffio da Ulloa e la Campuzano. Qui, il duo li informerà che il vero colpevole non è altro che il figlio diabolico di Olmo Mesia.

Prudencio preso in giro da Lola

Antolina farà mea-culpa davanti alla Laguna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti confesserà di essere la responsabile della strage avvenuta durante la celebrazione delle sue nozze con Isaac. Inoltre confiderà di aver aggiunto del gesso al latte che beveva, tanto da averle creato dei seri problemi di salute. Una confessione che sarà udita dal sergente, il quale deciderà di arrestarla, ma riuscirà comunque a fuggire. Nel frattempo Lola comunicherà a Prudencio di essere una complice della Montenegro. Il fratello di Saul, a questo punto, inviterà la ragazza ad uscire per sempre dalla sua vita.

L'arrivo di Dori Vilches

Le trame de Il Segreto in onda in Spagna, rivelano che la matrona tornerà a Puente Viejo dopo essere andata a trovare Maria a Cuba. In quel frangente, aveva invitato la Castaneda a tornare con lei in Spagna, ma invano. Alla Casona, Raimundo penserà che Mesia stia tenendo la madre di Esperanza lontana dai suoi affetti, tanto da rimproverare la moglie di non averlo avvertito prima del suo viaggio. A tal proposito, la donna sarà accudita da Dori Vilches, una nuova infermiera che la spingerà a reagire, nonostante i metodi molto duri.

Pubblicità

Carmelo, invece, non si darà pace per la morte di Adela. Allo stesso tempo, Prudencio si recherà da Don Berengario dove le confiderà di essere stato preso in giro da Lola e Marchena.

Dori incoraggia Maria a reagire

A L'Havana, Dori Vilches non starà simpatica Mesia per i suoi modi autoritari con Maria. L'infermiera, infatti, getterà alcuni disegni di Esperanza e Beltran in terra per spronare la Castaneda ad alzarsi dalla sedia a rotelle. Inoltre negherà che Matias faccia visita alla sorella per invogliarla a finire gli esercizi prescritti.

Pubblicità

Intanto Guerrero inviterà la sua amata a prendere alloggio nella locanda di Matias e Marcela in quanto teme la rappresaglia della Ramos, sempre più disperata e sola. Infine la nonna di Julieta e Marcela organizzeranno un piano per riunire Lola e Prudencio, che purtroppo fallirà miseramente. Come proseguirà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.