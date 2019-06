Romina Power dopo aver passato un giorno in ospedale è stata dimessa. L’annuncio è arrivato direttamente dalla diretta interessata, attraverso il suo profilo Instagram.

Nella tarda serata di ieri, l’artista statunitense aveva postato sul suo profilo social uno scatto che la ritraeva in un letto d’ospedale. A preoccupare i fan erano state le parole della donna: “Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie ai dottori, agli infermieri e agli anestesisti”.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio la citazione degli anestesisti aveva preoccupato i fan. Infatti, la didascalia lasciava intendere che l’ex moglie di Al Bano si fosse sottoposta ad un intervento. Sotto la foto era apparso puntuale anche il commento di Romina junior: “Love you mommy”.

Nonostante le varie domande da parte dei follower, la Power aveva deciso di non rispondere a nessuno. Solamente oggi l’artista italo-americana ha deciso di fare chiarezza in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Pubblicità

Tramite nuove immagini pubblicate sui social, Romina Power ha confessato di essersi sottoposta ad un intervento al ginocchio. “Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in artroscopia”.

L’ex signora Carrisi, ancora una volta, ha colto l’occasione per ringraziare l’equipe medica che ha svolto l’intervento, la caposala e tutti i presenti in reparto. Infine, la cantante ha ringraziato Yari e Romina junior per l’affetto mostrato e per la compagnia. Addirittura, sembra che i due figli le abbiamo messo alcuni brani musicali di sottofondo, durante la breve permanenza in clinica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Albano Carrisi

La reazione dei fan

I fan di Romina Power possono dunque tirare un sospiro di sollievo, dopo le rassicurazioni della diretta interessata. Oggi i suoi follower le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione. A far preoccupare gli appassionati seguaci dell'artista era stato il ricovero inaspettato. Solamente un giorno prima, era apparsa piuttosto battagliera sui social per l’esordio della rete 5G.

Albano Carrisi ospite di Io e Te

Intanto Albano Carrisi oggi ha rilasciato una bellissima intervista su Rai 1, nel nuovo programma estivo condotto Pierluigi Diaco.

Nonostante in puntata non sia stato fatto nessun accenno alla vita sentimentale del cantante, Al Bano ha ricordato indirettamente il matrimonio con Romina Power. Incalzato dal conduttore sul rapporto con la fede, il Leone di Cellino San Marco ha confessato di avere un rapporto eccezionale con Dio: “C’è stato un periodo in cui ho preso le distanze. Sembrava che tutto andasse contro di me: il matrimonio che andava e la figlia scomparsa”. Nonostante questo breve accenno a Romina Power, nel corso dell’intervista non è uscito altro.