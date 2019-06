Naike Rivelli, ovvero la figlia di Ornella Muti ha detto 'no' alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A darne notizia è stata la diretta interessata. A quanto pare, Naike sarebbe stata 'menzionata' per entrare nel cast del reality-show più longevo di Canale 5. Alla proposta dei vertici di Cologno Monzese però, sarebbe arrivato un netto rifiuto da parte della figlia d'arte.

La Rivelli senza troppi peli sulla lingua, ha pubblicato un video su Instagram, dove ha spiegato le ragioni del ‘no’.

“Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset”. Durante il messaggio recapitato ai follower, la figlia di Ornella Muti ha confessato di aver rifiutato la proposta per l’ennesima volta. La decisione sarebbe scaturita per via di una scarsa considerazione del programma.

Infine, Naike Rivelli prima di concludere il video si è scagliata contro Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia, il direttore di Chi quest’anno dovrebbe essere il conduttore del reality. La Rivelli in merito ha esordito così: “Conduce Signorini, si salvi chi può”.

Alfonso Signorini sarebbe in cerca di una partner per il GF

Con tutta probabilità Alfonso Signorini sarà il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la partner femminile, ancora non è stato reso noto chi affiancherà il giornalista. Dalle anticipazioni è trapelato il rifiuto di Romina Power. L’artista statunitense dopo aver ringraziato i vertici Mediaset, avrebbe confessato che i reality non sono il genere di programma che la affascina.

A questo punto sembra essere sempre più vicina ad affiancare il direttore di Chi Alessia Marcuzzi. Si tratta comunque di rumors e non c'è nessuna di ufficiale.

Alcuni papabili concorrenti

Mentre il nome del conduttore sembra essere certo, il cast è ancora in alto mare. In questi giorni sul web stanno uscendo tantissimi nomi ipotetici. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, tra i volti noti che potrebbero partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sono Ilona Staller ed il Divino Otelma.

Inoltre si è parlato anche di Donatella Milani, reduce dell’esperienza piuttosto polemica a Ora o Mai più. Inoltre, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia la dama del Trono Over, Anna Tedesco. Sara Affi Fella invece, in una recente intervista dopo lo scandalo a Uomini e Donne ha espresso la volontà di ripartire dal reality.