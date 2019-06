Incredibile colpo di scena arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 24 al 27 giugno in Spagna. Antolina, infatti, verrà finalmente smascherata grazie alla trappola organizzata da Isaac e Elsa.

Il Segreto: Antolina inizia a lavorare per Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi in onda in Spagna prossima settimana si soffermano su Elsa e Antolina (Maria Lima), le due grandi rivali che si contendono l'amore di Isaac.

Tutto avrà inizio quando la Ramos inizierà a lavorare presso la casa del Guerrero per aiutare la Laguna, ancora convalescente in seguito all'intervento al cuore. Qui la furba biondina nasconderà le prove del suo piano contro la rivale per poi confessare all'ex marito che Elsa (Alejandra Meco) non assume i farmaci per fare compassione agli altri. Intanto Prudencio scoprirà che Lola è niente di meno che una complice della matrona, mentre quest'ultima e Severo stipuleranno un armistizio.

Anticipazioni Il Segreto: la Ramos confessa i suoi crimini

Nel frattempo Antolina sarà vinta dai sensi di colpa, tanto da rivelare alla Laguna di essere la responsabile dell'attentato alle sue nozze con Isaac e di aver provocato il suo malessere, aggiungendo del gesso al latte servito a colazione. Una confessione che verrà ascolta da Isaac ed il sergente Cifuentes, nascosti in un'altra stanza. Di conseguenza, quest'ultimo stipulerà un mandato di cattura nei confronti dell'ex moglie del falegname, se non riuscisse a farla franca ancora una volta. I telespettatori scopriranno che dietro la rivelazione della malvagia donna c'è un piano organizzato da Elsa e Isaac per smascherarla.

Isaac e la Laguna in pericolo

Stando alle trame de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, segnalano che Il dottore temerà per Elsa dopo aver messo a repentaglio la sua salute pur di trarre in trappola Antolina. Alla Villa, Raimundo crederà che Fernando (Carlos Serrano) stia soggiogando Maria, la quale riceverà l'aiuto di una nuova infermiera, una certa Dori Vilches. Nel frattempo Antolina smascherata continuerà ad osservare di nascosto l'ex marito e la sua amata.

Di conseguenza, il Guerrero inviterà la Laguna a trasferirsi alla locanda in quanto teme per la sua incolumità, sebbene invano. Carmelo, invece, confesserà a Severo di sentirsi in colpa dopo aver capito che se non indagava su Esteban forse sua moglie era ancora viva. Allo stesso tempo, la Ramos sarà sempre più allo sbando, tanto da vagare affamata e disperata. La donna, infatti, arriverà ad intrufolarsi in comune, eludendo la sorveglianza dello sceriffo.

Cosa avrà intenzione di fare l'ex moglie di Isaac? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.