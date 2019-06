Le avvincenti vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di Adela. Maria, invece, lascerà Puente Viejo insieme a Fernando mentre Elsa tornerà a casa dopo l'operazione al cuore.

Il Segreto: Maria e Fernando lasciano Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 10 al 14 giugno svelano che Fernando approfitterà dei venti di guerra tra Severo e Donna Francisca per invitare Maria e i bambini a trasferirsi all'Avana.

Una decisione che sarà subito accettata da Raimundo e dalla stessa Castaneda mentre la Montenegro andrà su tutte le furie. Antolina, nel frattempo, dirà a Consuelo di essere andata a pulire la casa di Isaac. Peccato che la nonna di Julieta dimostri di non crederle. In ospedale Elsa migliorerà a vista d'occhio dopo l'operazione chirurgica al cuore, tanto che tutti attenderanno con ansia il suo ritorno a casa. Prudencio, invece, tranquillizzerà Lola sulle voci della loro relazione messe in giro da Dolores.

Il Segreto, trame spagnole: Maria torna a Cuba, Elsa scopre che Adela è morta

Poco dopo Donna Francisca inviterà quest'ultima ad un incontro tanto da apparire molto nervosa con l'Ortega. Nel frattempo Severo sarà molto in ansia in quanto ha capito che qualcuno ha manomesso l'auto si cui viaggiavano sua moglie Adela. Carmelo, a questo punto, sarà determinato a vendicare la morte della consorte, addossando tutte le colpe sulla matrona.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo spara a Donna Francisca

Prudencio comincerà a dubitare dell'atteggiamento di Lola.

Donna Francisca, infatti, chiederà alla giovane di uccidere il fratello di Saul attraverso un piano diabolico. In clinica, Elsa scoprirà che le analisi sono ottime, tanto da poter essere dimessa il giorno dopo mentre la Montenegro sarà molto arrabbiata per la partenza di Maria per l'Avana. Meliton, intanto, avvertirà Severo che Carmelo è sparito con un'arma da fuoco. I telespettatori spagnoli scopriranno che Leal ha deciso di uccidere la dark lady sparandole da lontano.

Mauricio salva la Montenegro

Le trame spagnole de Il Segreto segnalano che Mauricio riceverà lo sparo diretto a Donna Francisca. La polizia, tuttavia, non troverà le prove per incastrare il vedovo di Adela mentre Fernando dirà a Raimundo di voler rinchiudere Esperanza e Beltran in collegio in quanto è troppo pericoloso vivere alla Casona. Leal, nel frattempo, ammetterà a Severo di aver tentato di uccidere la Montenegro mentre Mauricio sarà trasferito alla Casona. Allo stesso tempo, Isaac impedirà che Antolina rovini il giorno di festa della Laguna. Lola, invece, non riuscirà più a mentire davanti a Prudencio.

Elsa esce dall'ospedale

La matrona attenderà il risveglio di Godoy per meditare vendetta. Nel frattempo Severo rifiuterà di incontrare Raimundo. Per tale ragione l'Ulloa chiederà l'intervento di Irene. Meliton, invece, farà capire a Leal di aver compreso che è stato lui a sparare contro Donna Francisca, tanto da dargli il suo appoggio più totale. All'Avana, il Mesia si dedicherà completamente a Maria, sperando che un luminare possa operarla al midollo spinale.

Intanto gli abitanti si riuniranno per fare una festa di bentornata a Elsa, la quale resterà disorientata dalla mancata presenza di Adela. Antolina, a questo punto, le comunicherà a bruciapelo che la moglie di Carmelo è morta durante un incidente. Prudencio, invece, dirà a Lola di aver avuto un incontro con un cliente capace di cambiargli la vita per sempre.

Raimundo e Irene si alleano

Raimundo e Irene si alleeranno per trovare una tregua tra le due famiglie. Marcela, invece, sarà costretta a confermare il lutto che ha colpito il povero sindaco. All'emporio, Isaac accuserà la Ramos di aver fatto intenzionalmente soffrire la Laguna, che apparirà sempre più stanca tanto da svenire a terra. Infine Lola consiglierà all'Ortega di riflettere bene prima di accettare la proposta mentre il dottore sottoporrà Maria a dei test diagnostici per capire come agire. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.