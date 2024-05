Le trame turche di Terra Amara rivelano che ci saranno pessime notizie in arrivo per Sermin (Sibel Tascioglu), tra i personaggi presenti fin dalla prima stagione nella soap opera. La donna sarà costretta ad accettare un lavoro da spazzina pur di non perdere l'ospitalità di Lutfiye in comune. Betul (Ilayda Cevik) verrà arrestata per l'omicidio di Hakan, dopo aver tentato di fuggire con Abdulkadir in Siria.

Anticipazioni Terra amara: Lutfiye ospita Sermin in una stanza del comune

I problemi per Sermin aumenteranno quando la polizia rilascerà un mandato d'arresto per Betul, rea di aver ucciso Hakan.

La donna si nasconderà nelle baracche dei dipendenti di Zuleyha, dove ruberà del cibo per sfamarsi. Sermin sarà talmente provata da cadere vicino al comune. Una situazione che farà pena a Lutfiye (Hulya Darcan), che l'ospiterà in una stanza del municipio destinata ai lavoratori, ma l'ospitalità avrà vita breve visto che la zia di Fikret informerà Sermin che deve andarsene a patto che non accetti un lavoro.

Sermin scopre dell'arresto di Betul dopo essere diventata spazzina

Sermin sarà costretta ad accettare un posto da spazzina a Cukurova. Tutti gli abitanti della cittadina inizieranno a deridere Sermin, sottolineando la sua caduta in disgrazia. Proprio quando la donna verrà assunta come operatrice ecologica arriverà la notizia dell'arresto della figlia.

Betul finirà in carcere per l'omicidio di Hakan (Ibrahim Celikkol), grazie all'intervento di Zuleyha e Fikret Fekeli (Furkan Palali) che andranno a prenderla in Siria insieme ad Abdulkadir. Sermin raggiungerà il procuratore per professare l'innocenza della figlia. Nessuno considererà le parole di Sermin, che verrà sempre più schernita dagli abitanti di Cukurova.

Terra amara arriva con un doppio appuntamento in prima serata

Terra amara subirà un cambio di programmazione durante il mese di maggio. La soap opera andrà in onda con due appuntamenti in prima serata martedì 14 e venerdì 17 maggio dalle ore 21:35 sui teleschermi di Canale 5. Ultime puntate che traghetteranno i telespettatori nel finale di Terra amara previsto per venerdì 24 maggio.

Le anticipazioni del finale di serie rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sarà pronta a tutto pur di far arrestare Betul per la morte di Hakan. Gaffur, invece, si rifarà una vita accanto a Gulsum. Si saprà anche qualcosa del futuro di Fadik: diventerà madre di due figli.