Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela spagnola scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene moltissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, in onda a fine maggio-inizio giugno, Elsa vivrà dei momenti difficilissimi quando sarà costretta ad operarsi in seguito alla scoperta di una grave malattia cardiaca.

Il Segreto: Elsa è malata

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda attualmente in Spagna, svelano che Isaac scoprirà che Elsa (Alejandra Meco) è affetta da una grave malattia cardiaca.

Di conseguenza il Guerrero accompagnerà la Laguna fuori Puente Viejo per una visita medica presso un luminare amico del dottor Zabaleta. Qui il cardiochirurgo prospetterà un'operazione delicatissima, ma costosa alla figlia di Don Amancio. La coppia, a questo punto, tornerà nel borgo iberico speranzosa, sebbene non abbia le disponibilità economiche per far fronte all'intervento. Per tale ragione Puente Viejo si mobiliterà con una raccolta di fondi per aiutare la Laguna.

Il Segreto, trame spagnole: Elsa si sottopone ad un delicato intervento al cuore

Anche Antolina (Maria Lima) darà il suo contribuito offrendo 1000 peseta dopo aver saputo dell'operazione della rivale. Un'offerta che non sarà subito accettata da Elsa in quanto nutre ancora dei dubbi sulla sua redenzione. Alla fine il Guerrero convincerà la sua amata a prendere quei soldi utili a salvarle la vita.

La Laguna operata al cuore, Isaac in ansia

Le trame spagnole de Il Segreto svelano che Isaac e Elsa raggiungeranno la clinica. Qui la ragazza saluterà il suo fidanzato tra le lacrime prima di andare sotto i ferri.

Nel frattempo Antolina chiederà a Marcela una camera alla locanda dopo essere rimasta senza un tetto sulla testa. In ospedale il Guerrero sarà raggiunto da Matias (Ivan Montes) e sua moglie. Qui la coppia attenderà con ansia l'uscita dell'amica dalla sala operatoria in compagnia di un disperato falegname. All'enoteca Consuelo dimostrerà di non fidarsi della furba biondina.

L'intervento di Elsa ha esito positivo

Dopo alcune ore il dottor Zabaleta informerà i congiunti che l'operazione a cui è stata sottoposta Elsa è andata a buon fine.

Una notizia che arriverà ben presto a Puente Viejo tanto che la nonna di Julieta (Claudia Galan) e perfino Antolina si dimostreranno contente. Intanto Matias riuscirà a convincere Isaac a prendere una boccata d'aria ma, nel contempo, il dottore gli comunicherà l'arrivo della Laguna in camera. Il Guerrero, a questo punto, scoppierà in pianto liberatorio davanti a Matias. Marcela, invece, rimarrà sconvolta quando verrà a sapere del tragico incidente in cui sono rimaste coinvolte la moglie del sindaco e Irene.

Ricordiamo ai telespettatori che per assistere a queste puntate de Il Segreto dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di emissione tra Italia e Spagna.