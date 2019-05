Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Nelle nuove puntate, trasmesse a maggio su Antena 3, Elsa confessa ad Isaac di avere una grave malattia. Per tale ragione il popolo di Puente Viejo si mobilita in aiuto della coppia dopo la scoperta di un cura costosa, capace di guarire la Laguna.

Il Segreto: Elsa ha una grave malattia

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse in questi giorni in Spagna, si soffermano sulle gravi condizioni di Elsa.

Come svelato, la Laguna si dimostra molto cambiata dopo essere uscita dalla galera nei confronti di Isaac. Il Guerrero, a questo punto, decide di indagare a proposito dopo essersi preoccupato notevolmente per lei.

Poco dopo, il falegname scopre che la giovane si mette più volte in contatto con il dottor Zabaleta attraverso una confessione del sergente Meliton. Proprio in questo frangente, l'amico di Matias (Ivan Montes) capisce che Elsa (Alejandra Meco) ha dei problemi di salute.

Il Segreto, trame spagnole: Puente Viejo si mobilita per pagare una cura ad Elsa

All'inizio la donna cerca di sviare alle donne per poi crollare dopo essere messa alle strette dal Guerrero. La Laguna, infatti, è costretta ad ammettere di stare per morire in quanto ha contratto una gravissima malattia, scoperta proprio in carcere dove era stata rinchiusa per adulterio.

Trame Il Segreto: Antolina smascherata

Le trame spagnole de Il Segreto, che vedremo in Italia tra qualche mese, raccontano che Elsa trascorre un periodo difficile della sua vita dopo la scoperta della gravissima patologia.

La ragazza, infatti, subisce le peggiori sevizie da parte di un'altra prigioniera, comprata da Antolina (Maria Lima). Se la furba biondina viene finalmente smascherata e costretta a lasciare in fretta e furia Puente Viejo, Isaac non accetta di perdere la sua amata. Il Guerrero, infatti, si getta a capofitto per aiutarla a trovare una cura.

Una colletta per aiutare la Laguna

Nel frattempo il dottor Zabalera informa la coppia dell'esistenza di alcuni farmaci.

Elsa e Isaac, a questo punto, decidono di informarsi meglio sulla cura, che si rivela troppo costosa per le loro possibilità. Per tale ragione, Consuelo, Matias e suo marito, Irene (Rebeca Sala) e l'amica Adela (Ruth Llopis) decidono di organizzare una colletta per venire incontro alle esigenze dell'amica. Possiamo anticipare che Antolina tornerà a Puente Viejo per restituire le mille pesetas, che aveva sottratto ad Isaac durante il loro matrimonio.

Peccato che l'ex padrona non si fidi delle buone intenzioni della rivale. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.