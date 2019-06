Negli episodi soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno alle ore 20:45 sottolineano che Guido si troverà alle prese con l'effetto sconvolgente conseguente alla notizia della paternità di Lorenzo. Il comandante sarà chiamato ad affrontare questa notizia imprevista. Le sorprese non saranno terminate in quanto Vittorio sarà felice di fare la conoscenza della piccola Mia, sorella della fidanzata.

Pubblicità

Pubblicità

L'incontro, però, si dimostrerà più complesso del previsto. Andrea e Arianna dovranno valutare la visita dell'assistente sociale che finirà per far ritrovare le certezze ai due coniugi in merito alla possibilità di un'adozione. Raffaele si dirà convinto che i suoi figli abbiano superato le difficoltà ma dovrà ricredersi in merito alla questione dopo che uno dei due figli commette un errore. Maurizio e Mimmo non daranno importanza alla notizia della bocciatura e vorranno trovare un modo per organizzare un'altra rapina.

Un posto al sole, trame fino all'1/03: Guido confessa il suo amore ... - blastingnews.com

Guido vuole parlare con il figlio per metterlo al corrente della notizia riguardante il piccolo Lorenzo

Guido penserà che sia giusto informare Vittorio della realtà dei fatti, mentre Maurizio e l'amico torneranno a fare visita al caffè Vulcano. I ragazzi crederanno di non avere problemi dimostrandosi ignari del fatto che Arianna (Samanta Piccinetti) porta con sé durante il lavoro una pistola. Diego riuscirà a ritrovare la serenità grazie al lavoro come agente assicurativo e alla nuova sistemazione abitativa ma un incontro farà crollare le certezze del Giordano Junior.

Pubblicità

Quest'ultimo si accorgerà del fatto che Beatrice frequenta un'altra persona e finirà per rimanere ossessionato dalla gelosia dopo aver capito che l'ex fidanzata ha una nuova relazione.

Alessandra cambia idea, il comandante riesce a chiarire la situazione con il vigile

Il fratello di Patrizio proverà a reagire dopo essersi reso della nuova relazione di Beatrice. Guido si sentirà a disagio con Salvatore in quanto il vigile ha raccontato molte bugie in merito alla paternità di Lorenzo.

Mimmo e l'amico vorranno creare il panico al bar Vulcano organizzando un'altra rapina che finirà per avere delle conseguenze traumatiche. Roberto vorrà reagire di fronte al comportamento di Alberto, dimostratosi sleale per aver rubato l'idea del noleggio delle barche. L'imprenditore avrà intenzione di vendicarsi nei confronti dell'avvocato con l'intento di portare avanti il progetto. Guido sarà pronto per giungere a un chiarimento con Cerruti iniziando una nuova vita con il bambino e Mariella.

Pubblicità

Infine Alex ritornerà sui propri passi e penserà di fare la scelta giusta rinunciando al trasferimento in terrazza.