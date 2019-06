Il Gossip che ha lanciato "Spy" ieri, inizia ad avere le prime conferme: Giulia De Lellis e Andrea Iannone si stanno frequentando. Il primo scatto che ritrae i due ragazzi insieme, è stato realizzato di nascosto da una fan in un bar di Lugano: l'influencer, dunque, ha raggiunto il pilota nella città dove risiede dopo aver portato a termine gli impegni di lavoro che l'hanno tenuta a Roma per oltre una settimana. A riprova del fatto che siano proprio loro i protagonisti di una foto fatta un po' in lontananza, ne esistono delle altre che i due hanno scattato oggi con delle persone che li hanno incontrati in Svizzera.

La De Lellis vola in Svizzera da Iannone

Non sono passate neppure 48 ore da quando sul web ha cominciato ad impazzare il gossip sulla passione che sarebbe scoppiata tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, che già esiste una prova che testimonia la frequentazione in corso tra i due.

Pochissimi minuti fa, infatti, il blog "Isa&Chia" ha pubblicato lo scatto che ha fatto una fan alla presunta nuova coppia in un famoso bar di Lugano. Ebbene sì, l'influencer attualmente si trova nella città svizzera dove si rifugia il motociclista quando non è impegnato con le gare, e dove ha una bellissima e lussuosissima casa.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone paparazzati a Lugano: primi indizi sul flirt in corso.

"Ciao ragazze, ho appena visto la De Lellis e Iannone insieme in un bar. Sono molto carini, anche se non troppo intimi. Lui è tutto in tiro, lei super carina", sono queste le parole che ha usato la ragazza che oggi ha incrociato i due presunti piccioncini.

Ad onor del vero, la foto che mostra Giulia e Andrea uno di fronte all'altro in Svizzera, non è tanto nitida perché è stata fatta da lontano per evitare di dare nell'occhio: che le persone immortalate in questa immagine siano proprio i due protagonisti del gossip degli ultimi giorni, è certo perché esistono due selfie che entrambi hanno fatto con i fan poco fa.

La romana, in particolare, ha accettato di fare una foto con la giovane che ha mandato la segnalazione al blog: quindi la 23enne è sicuramente a Lugano con Iannone in questo caldo venerdì di inizio giugno.

De Lellis e Iannone: 'galeotto' fu il Mugello

Anche Gabriele Parpiglia ha confermato che attualmente Giulia si trova a Lugano in compagnia di Andrea: nelle Stories del giornalista di gossip, infatti, è stata appena caricata la foto che ritrae i due al bar insieme poche ore fa.

La frequentazione tra la De Lellis e Iannone, avrebbe radici molto lontane: il numero di Spy che è uscito oggi, fa sapere che il pilota ha chiesto ad un amico il contatto telefonico della romana lo scorso 6 marzo.

Il flirt tra i due ragazzi, però, non sarebbe iniziato prima di domenica 2 giugno: l'influencer, insieme al fratello Peppe e ad un gruppo di amici, si è recata al Mugello per assistere alla gara di Moto GP che c'era in programma. Terminata la competizione, si dice che Giulia sia rientrata a Roma con una macchina guidata dall'ex fidanzato di Belen Rodriguez.