Terminata l'esperienza di Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo è stata ospite a Vieni da Me. Nel salotto di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l'ex deputata forzista si è prestata al gioco della cassettiera: in ogni cassetto, era presente un ricordo legato alla sua vita. La De Girolamo si è raccontata a 360 gradi: dal rapporto con la giuria del dance-show condotto da Milly Carlucci, al matrimonio con Francesco Boccia.

Durante il percorso a Ballando con le Stelle, la coppia formata dal duo De Girolamo-Todaro ha subito qualche critica di troppo.

Pubblicità

Pubblicità

In varie occasioni, lo storico maestro è stato accusato di essere troppo polemico. Per quanto riguarda la concorrente invece, gli attacchi sono stati di vario genere. Fin dal primo momento è stata accentuata una certa rivalità con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime puntate però, si è inserito nella querelle anche Fabio Canino.

In merito al rapporto con quest'ultimo, la De Girolamo oggi si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Vieni da Me, Nunzia De Girolamo ai ferri corti con Fabio Canino: 'Non mi ha salutata'.

Stando al racconto dell'ex concorrente, il rapporto con il giurato sarebbe davvero ai ferri corti. In particolare durante la finale del programma, la concorrente ed il giurato hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Addirittura, Fabio Canino ha minacciato di querelare la donna.

Oggi nel salotto di Vieni da Me la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite, se in qualche modo i due avessero fatto pace. La risposta di Nunzia De Girolamo ha spiazzato tutti: "Alla festa del programma mi sono scambiata un abbraccio con Mariotto, con Canino nulla". Mentre l'ex ballerina ha ammesso di aver sollevato l'ascia di guerra con gli altri giudici, a quanto pare Fabio Canino sembra non aver dimenticato.

Pubblicità

Raimondo Todaro: si schiera con la sua allieva

Nunzia De Girolamo è stata accusata da Fabio Canino di aver messo alcuni like di troppo sui social, anche agli haters che si sono scagliati contro la giuria in malo modo. L'ex concorrente di Ballando oggi ha fatto chiarezza sul suo comportamento. La De Girolamo ha spiegato che mettere like ai commenti ricevuti, per lei è un segno di rispetto verso i propri follower. A difendere la sua allieva ci ha pensato anche Raimondo Todaro: "Lei mette il cuoricino su Instagram a tutti, anche a chi la critica".

Nunzia De Girolamo: colpo di fulmine con il marito

Nel salotto di Caterina Balivo, Nunzia De Girolamo ha raccontato anche come ha conosciuto il marito Francesco Boccia. I due si sono incontrati durante un convegno. In un primo momento la De Girolamo non aveva dato nessuna chance all'uomo, per via della sua situazione sentimentale: separato con dei figli. Solamente in un secondo momento Nunzia ha cominciato a cedere al corteggiamento del suo Francesco.

Pubblicità

Grazie al programma di Milly Carlucci, l'ex concorrente ha confessato che oggi il marito è un po' più geloso della donna.