Tragiche novità arrivano dalle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna. Se Elsa verrà sottoposta ad un delicato intervento al cuore, Irene e Adela avranno un tragico incidente per colpa di Donna Francisca. Infine scoppierà la passione tra Lola e Prudencio.

Il Segreto: la confessione di Severo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole dal 3 al 7 giugno, svelano che Severo confiderà a Raimundo di non sapere chi è il colpevole dell'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena.

Più tardi l'Ulloa informerà la Montenegro, che però non crederà alle parole dell'uomo. Matias invece incoraggerà Prudencio, ovviamente per dichiarare il suo amore a Lola, che continuerà nel frattempo ad assumere un comportamento discutibile. A tal proposito, la ragazza pagherà il suo debito, tanto da congedarsi dall'Ortega.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa viene operata

Elsa e Isaac si recheranno in ospedale. Qui il dottor Zabaleta informerà la Laguna delle sue precarie condizioni cardiache.

Il chirurgo le prospetterà un intervento chirurgico, mentre Antolina pregherà Marcela di farla rimanere alla locanda in quanto non ha un posto dove stare. Donna Francisca inviterà Irene e Adela alla tenuta, tanto che Raimundo sospetterà che la moglie gli stia nascondendo qualcosa. Poco dopo, la Montenegro darà istruzione a Mauricio di vendicarsi di Severo e Carmelo, attaccando il loro punte debole.

Intanto Elsa entrerà in sala operatoria dopo aver salutato calorosamente Isaac.

A tal proposito, Matias e Marcela raggiungeranno l'amico in clinica per infondergli coraggio, mentre nonna di Julieta dirà alla Ramos di non fidarsi di lei. In enoteca, Lola proverà dei sensi di colpa nei confronti di Prudencio per aver accettato il piano della Montenegro. Alla Casona, Fernando scoprirà che Donna Francisca sta pianificando una vendetta contro Adela e Irene.

Trame Il Segreto: Adela perde la vita, Irene ricoverata

Le trame spagnole de Il Segreto svelano che il dottor Zabaleta comunicherà a Isaac che l'operazione della Laguna ha avuto esito positivo.

Mauricio si rifiuterà di manomettere l'auto della moglie di Carmelo e Irene, in quanto crede che ci sia anche Carmelito a bordo. Carmelo sarà minacciato da Esteban, mentre la Campuzano e Adela decideranno di recarsi alla Casona. Durante il viaggio le due donne noteranno che l'autista ha perso il controllo della macchina, mentre Lola confesserà a Marcela le sue pene d'amore.

La moglie di Carmelo e la giornalista verranno sbalzate fuori dall'auto, mentre il sindaco e Severo scopriranno che Esteban è scomparso nel nulla.

Poco dopo i due riceveranno una tragica notizia: Meliton li informerà che Adela è morta nell'incidente mentre Irene è stata trasferita in ospedale.

In comune verrà preparata la veglia funebre della sfortunata maestra dove Irene cercherà di infondere coraggio a Leal. Alla Casona, Raimundo informerà Maria e Mauricio della situazione vigente. Proprio quest'ultimo rimarrà senza parole, poiché non era riuscito a portare a termine il piano ordinategli da Donna Francisca.

Intanto Marcela e Matias comunicheranno a Isaac e Elsa il tragico incidente, mentre Antolina approfitterà dell'assenza della coppia per entrare in casa loro. Nel frattempo Raimundo temerà che Severo e Carmelo diano la colpa alla moglie dell'incidente. Infine Maria rimarrà molto dispiaciuta per la perdita di Adela, tanto da litigare con Donna Francisca quando dimostrerà la sua indifferenza. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.