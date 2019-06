Pamela Perricciolo ha deciso di fornire ulteriori dettagli sul caso Mark Caltagirone attraverso un’intervista a Fanpage. La Perricciolo senza troppi giri di parole ha smontato il castello di carta, costruito dalle tre. Donna Pamela ha ribadito l’inesistenza di Mark Caltagirone. Stando al racconto dell’ex agente della Prati, all’inizio c’era un uomo interessato alla soubrette. Verso la fine di marzo la stessa showgirl ha rivelato alla sua agente di flirtare con quest’uomo: “Se fosse Caltagirone non lo so nemmeno io.

Però da quel momento la situazione ci è sfuggita di mano”.

La Perricciolo ha affermato che il matrimonio dell’anno è saltato, proprio perché l’uomo non c’era. Con tutta probabilità l’uomo interessato alla Prati si è tirato indietro fin da subito. A quel punto sarebbero entrati in gioco i vari profili fake, di cui le tre donne era consapevoli. La socia di Eliana Michelazzo ha fatto chiarezza anche sul ruolo del piccolo Sebastian. L’ex agente ha confessato di aver ingaggiato il bambino, perché era iscritto presso l’Aicos Management.

Intervista fiume di Pamela Perricciolo: ‘La colpa è anche di chi ci ha invitato nei salotti’.

Secondo la Perricciolo, i genitori del minore erano stati informati del ruolo che doveva svolgere ‘Sebastian’. Infine, Pamela ha smentito la versione della Prati e della Michelazzo: “Nessuna delle due aveva mai visto prima il bambino, però al primo incontro hanno finto di conoscerlo”.

Pamela Perricciolo nell’intervista si è addossata tutte le sue responsabilità, compreso l’errore del finto bambino tanto da definirlo un brutto errore. In tutto questo però, l’ex socia dell’Aicos Management si è voluta togliere un sassolino dalle scarpa: “Noi abbiamo la colpa al 50%.

Il resto lo ha fatto chi ci ha invitato nei salotti ed ha permesso a questo cosa di andare avanti”. La Perricciolo è convinta che la farsa legata a Mark Caltagirone abbia contribuito all’audience di tanti programmi televisivi: “Se continui ad invitarmi senza avere le certezze, fai il mio gioco”.

Simone Coppi: Eliana sapeva che era un fake

Durante l’intervista a Fanpage, Pamela Perricciolo ha smentito la versione di Eliana Michelazzo. Donna Pamela ha riferito che la sua ex socia, era a conoscenza dell’inesistenza di Simone Coppi.

Il marito fantasma fu inventato nel 2009, proprio quando Eliana terminò l’esperienza come corteggiatrice a U&D. In una chat mostrata alla giornalista, la Perricciolo fa vedere come la Michelazzo voleva mostrare fiera un'auto regalata dal marito, ma si fermò perché dai controlli risultava acquistata in leasing. Inoltre, Eliana Michelazzo è stata descritta da Pamela Perricciolo come una donna in crisi a causa della numerosa fuga di clienti dall’agenzia.

Per ulteriori dettagli sulla farsa, ricordiamo che Pamela Perricciolo stasera sarà ospite nel salotto di Barbara D’Urso.