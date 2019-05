Mentre il castello di sabbia creato da Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone si sta sgretolando, le tre dirette interessate raccontano ognuna la propria verità. Questa volta a rompere il silenzio è stata proprio Pamela Perricciolo in un'intervista-fiume rilasciata a Selvaggia Lucarelli.

Come molti ricordano, la prima a crollare è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Eliana Michelazzo lo scorso mercoledì nel salotto di "Live - Non è la D'Urso" ha ammesso di essere stata raggirata dalla Pericciolo. Inoltre, ha aggiunto di essere stata sposata 10 anni con un marito fantasma, tale Simone Coppi. Infine, ha puntato il dito contro la soubrette sarda accusandola di essere complice dell'inganno.

La seconda a scoppiare in lacrime e smentire le voci sul suo conto è stata Pamela Prati.

Pamela Perricciolo rompe il silenzio con Selvaggia Lucarelli: 'Abbiamo mentito tutte e tre'.

L'ex primadonna del Bagaglino lo scorso sabato è tornata nel salotto di "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. La Prati ha ammesso di essere stata plagiata in un momento delicato della sua vita, poi ha aggiunto di aver visto solamente uno dei due bambini che avrebbe dovuto prendere in affido con il suo presunto sposo. Al termine dell'intervista Pamela Prati ha smentito le voci che parlano di un suo maxi debito con una sala da gioco romana.

Pamela Perricciolo dice la sua verità a Il Fatto Quotidiano

In queste ore ha fornito la sua versione anche Pamela Perricciolo.

La socia di Eliana Michelazzo ha riferito attraverso una lunga intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano che "Abbiamo mentito tutte e tre". Donna Pamela ha confessato che all'Aicos Management le tre dirette interessate erano d'accordo sulla farsa, tanto da firmare un accordo legale di riservatezza.

Sulle pagine del quotidiano si legge anche che Eliana prende 7.000 euro per ogni ospitata da Barbara D'Urso e che Pamela Prati è in grave difficoltà economica.

La Perricciolo ha anche dichiarato che la soubrette sarda gestiva il profilo fake dell'imprenditore romano, mentre Eliana gestiva quello del marito.

Donna Pamela ha concluso la sua intervista arichiviando il tutto come un gioco che non può avere dei riscontri legali, come si era ipotizzato qualche settimana fa.

Eliana Michelazzo: 'Io sono malata'

Eliana Michelazzo nelle scorse ore è stata contattata da Radio Radio e a sua volta ha rilasciato delle nuove dichiarazioni.

L'ex corteggiatrice di U&D si è definita una 'malata mentale' per aver fatto dei regali ad un uomo che non esisteva: "Ogni volta che passava una moto, mi affacciavo per vedere se era Simone". Eliana poi ha ribadito di aver denunciato la sua socia ed ha confessato di essersi rivolta all'avvocato Daniele Bocciolini per tutelare la sua immagine. Anche la verità è uscita all'oscuro, la matassa sembra essere ancora molto ingarbuiata.