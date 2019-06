Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate dal 10 al 14 giugno sanciranno la svolta per una trama che tiene banco da tempo. Dopo avere scoperto la verità sulla paternità di Lollo, Guido dovrà decidere se perdonare Mariella e mettere una pietra sopra alle tante bugie che gli sono state dette. Le novità della prossima settimana riguarderanno anche altri personaggi a partire da Arianna, che si troverà coinvolta nell'ennesima rapina al Vulcano.

Ma questa volta, avrà con sé una pistola che potrebbe causare degli inattesi sviluppi. Raffaele continuerà ad essere preoccupato per i propri figli, mentre Diego farà una scoperta su Beatrice che lo sconvolgerà.

Un posto al sole anticipazioni: la paternità di Lollo

Dopo la proposta di matrimonio di Guido, Mariella non è riuscita più a tenere il segreto sulla paternità di Lollo e ha confessato all'amato tutta la verità. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 giugno segnalano l'inevitabile sorpresa da parte del "bamboccione" della soap partenopea che improvvisamente dovrà fare i compiti con un ruolo da lui dimenticato.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido perdona Mariella

Scioccato per tale notizia, Del Bue si troverà anche nella difficile situazione di informare Vittorio dell'esistenza di un fratellino. Ma la reazione del ragazzo potrebbe essere diversa da quella immaginata dal padre. Dopo una comprensibile sorpresa iniziale, Guido troverà il chiarimento con Cerruti, comprendendo le ragioni che lo hanno spinto a mentire, e allo stesso tempo si appresterà a cominciare una nuova vita insieme a Mariella e al piccolo Lorenzo. E chissà che questa volta il matrimonio non sia davvero imminente...

Trame Un posto al sole: una nuova rapina al Vulcano

Insieme alla controversa trama relativa alla paternità di Lollo, le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana si concentrano su una visita dell'assistente sociale ad Arianna e Andrea. Il colloquio non andrà come previsto e la coppia penserà che qualcosa potrebbe andare storto in merito ad una eventuale adozione. Maurizio e Mimmo organizzeranno un nuovo colpo e ancora una volta rivolgeranno la loro attenzione al Vulcano.

Ma questa volta Arianna non si farà cogliere impreparata e sorprenderà i malviventi puntando contro di loro la pistola. E l'esito di questo scontro sarà drammatico.

Pur preoccupato per i propri figli, Raffaele comincerà a pensare che Diego e Patrizio abbiano finalmente superato il peggio e possano guardare avanti. Ma Diego farà i conti con una nuova brutta notizia quando scoprirà che Beatrice ha cominciato una nuova relazione sentimentale. Roberto capirà che Alberto ha avviato una concorrenza sleale nei suoi confronti, mentre Serena realizzerà di non poter tergiversare ancora sul suo futuro professionale.